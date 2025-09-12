Tras 110 días: fecha y hora del debut de Alexis Sánchez en el Sevilla

Llegó el momento. Alexis Sánchez entró en la convocatoria del Sevilla y este viernes 12 de septiembre puede ser histórico para el chileno en su retorno a LaLiga de España.

Es que tras 110 días, el ex Barcelona y Manchester United entre otros, vuelve a vestirse de corto para jugar a nivel de clubes. Su último encuentro fue el pasado 25 de mayo cuando Udinese se midió ante Fiorentina y alcanzó a sumar 52 minutos en la caída por 3-2.

ver también Mientras Gabriel Suazo gana USD 1.5 millones en Sevilla, este es el sueldo de Alexis Sánchez

Ahora si contamos las selecciones, el último partido del nacido en Tocopilla fue en el fatídico 10 de junio cuando Chile cayó por 2-0 ante Bolivia y Ricardo Gareca renunció a la Roja.

Así las cosas este viernes tiene una nueva revancha para confirmar que sigue más vigente que nunca y tapar las bocas quienes criticaron su llegada al Sevilla. Partido que será clave ante Elche ya que en tres fechas solo ha sumado tres unidades. Incluso de local no ha sabido de victorias.

Alexis ocupará la número 10 que en su minuto utilizó Diego Maradona

Por lo que se hace urgente empezar a sumar como dueño de casa ya que a final de temporada no quieren pasar nuevas sorpresas con el descenso tal como ocurrió un año atrás.

Publicidad

Publicidad

“Alexis es un futbolista que quiere ganar y que aportará gracias a su veteranía. Nos comportaremos como equipo para sacar lo máximo de cada uno, me gusta mucho su humildad que simplemente quiere jugar”, recalcó Almeyda al ser consultado sobre el Bicampeón de América.

Tweet placeholder

¿Quién transmite al Sevilla?

El partido de este viernes 12 de septiembre está fijado a las 16:00 horas. El duelo en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán será transmitido por ESPN 2 y Disney+. Lo que podría ser el debut soñado de Alexis Sánchez en compañía de Gabriel Suazo, que tras la fecha FIFA también es considerado.

Publicidad

Publicidad