Desde Inglaterra surgió una noticia inesperada sobre el futuro de Jamie Vardy, ya que a pocos días de que cierre el mercado de pases en Europa, el delantero histórico del Leicester City sigue sin encontrar un nuevo equipo, sin embargo, en las últimas horas se elevó un posible interesado en su fichaje.

A sus 38 años, Vardy puso fin a una brillante etapa con los Foxes, donde jugó 13 temporadas y alcanzó la gloria al conquistar la Premier League en 2016. En las últimas semanas, su nombre ha sido vinculado a distintos clubes, aunque sin resultados concretos.

El equipo que iría por el fichaje de Vardy

Sin embargo, el panorama cambió con el golpe sufrido por el Napoli, que perdió a Romelu Lukaku por una lesión que lo mantendrá fuera tres meses.

Ante esta baja, el equipo italiano volvió al mercado y, según informó Daily Mail, Vardy ha surgido como un objetivo sorpresa para reforzar su delantera.

El jugador estará un tiempo fuera por lesión.

Vardy se marchó como ídolo del Leicester con un sorprendente récord de 500 partidos y 200 goles, tras haber ganado la Premier League, la FA Cup y dos títulos de la Championship con el equipo de los Midlands.

Los rumores de fichaje por Vardy

Desde su salida de los Foxes, surgieron diversos rumores de clubes que irían por sus servicios, entre ellos el Wrexham, propiedad de las estrellas de Hollywood, Ryan Reynolds (Deadpool) y Rob McElhenney (It’s Always Sunny in Philadelphia), y los Rangers de Escocia.

Pero según revela el medio Foxes of Leicester, todo quedaría en rumores. “De hecho, podemos suponer, de forma bastante convincente, que ninguna organización ha apostado por Vardy hasta el momento por una razón: será la noticia más importante del fútbol el día que el legendario delantero fiche con otro club”.