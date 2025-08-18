Desde Inglaterra surgió una sorpresiva noticia en torno al futuro de Jamie Vardy. El histórico delantero del Leicester City estaría enfrentando dificultades para cerrar un nuevo contrato y, a pocos días del cierre del mercado de pases, su situación podría llevarlo a tomar decisiones inesperadas.

El atacante de 38 años puso fin este año a una brillante carrera con los Foxes, club al que defendió durante 13 temporadas y con el que alcanzó la gloria al conquistar la Premier League en 2016.

Si bien su nombre ha sido vinculado a distintos equipos en las últimas semanas, ninguna negociación se ha concretado.

La situación que complica a Jamie Vardy

Según revela el medio Foxes of Leicester el jugador inglés ha estado buscando un nuevo equipo desde que dejó al equipo de King Power sin éxito alguno.

Asimismo añaden que el jugador fue ofrecido por su agente a un equipo de Premier League, pero nada ha podido concretarse.

“De hecho, podemos suponer, de forma bastante convincente, que ninguna organización ha apostado por Vardy hasta el momento por una razón: será la noticia más importante del fútbol el día que el legendario delantero fiche con otro club”.

A pesar de que supuestamente clubes como el Manchester United, Nottingham Forest, Crystal Palace, Wolverhampton Wanderers, West Ham United, Leeds United y el Tottenham Hotspur, Rangers y Celtic de la liga escocesa estarían interesados en Vardy, la verdad, según señala el medio, todo sería solamente humo.

Indicando que es posible que se generen estos rumores para levantar expectación, ya que se cree que el alto sueldo del jugador y su edad sería un impedimento de los clubes para concretar su fichaje.

