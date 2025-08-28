Tras semanas de incertidumbre, Jamie Vardy, la leyenda de Leicester, ya tiene definido el club donde continuará su carrera y, para sorpresa de muchos, es fuera de la liga inglesa.

A pesar de que informes señalaban que el Celtic era el club que avanzaba con ventaja para fichar al jugador inglés, todo cambió de forma repentina y el goleador de los Foxes se marcha a la Serie A de Italia.

El exentrenador del Leicester City, Brendan Rodgers, quien dirigió a Vardy durante su etapa en el King Power, dio una respuesta que levantó las dudas sobre su llegada y descartó los rumores que daban por seguro su fichaje. “Trabajé muy bien con Jamie, fue brillante conmigo durante mi etapa en el Leicester. Pero se han barajado muchos nombres”.

El nuevo club de Jamie Vardy

A pocos días que cierre el mercado de pases en Europa y, tras una ola de rumores que lo ubicaban en el radar de equipos como el Wrexham, el Inter Miami, Napoli y Como, entre otros, Vardy, como agente libre, ha fichado con el Cremonese, el recién ascendido a la Serie A, según revela Sky Italia.

Según revela el medio, las negociaciones están más que avanzadas, por lo que están seguros de que se alcanzarán un acuerdo prontamente.

La llegada del goleador al equipo sería sin duda un golpe de calidad a un equipo que buscará la permanencia en la liga.

La carrera de Vardy en el Leicester fue espectacular, en donde fue una pieza fundamental en la obtención del título de la Premier League en 2016, la victoria en la FA Cup, además de sumar 500 partidos y 200 goles en sus 13 temporadas con los Foxes.