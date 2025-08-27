El Real Madrid y el Betis son dos de los equipos que el entrenador chileno Manuel Pellegrini ha dirigido en la máxima categoría de España. Por estos días, el Ingeniero cruza los dedos por tener un refuerzo para el centro del campo. Un jugador que pertenece a los Merengues.

Y que ya jugó en un nivel buenísimo por los verdiblancos. Las referencias son para Dani Ceballos, quien por estos días había acercado mucho las condiciones para emigrar rumbo a uno de los grandes clubes de la Ligue 1 en Francia: el Olympique de Marsella, cuadro más popular de aquel país.

Pero todo sufrió un drástico remezón, según confesó el presidente del OM. “Ha sido un día de mercado, perdonen. No puedo contar nada, la verdad. Cómo me aprietas, en serio. Estoy muerto de cansado”, le dijo Pablo Longoria a El Chiringuito.

Dani Ceballos con el Betis marca a Lionel Messi en el Barcelona.

La insistencia fue tanta que al directivo español que llevó a Alexis Sánchez al cuadro marsellés no le quedó otra que responder algo. “Son situaciones de mercado, cambian muy a menudo”, dijo Longoria para graficar que hubo un imprevisto en las últimas horas.

Dani Ceballos se planta: sólo dejará el Real Madrid para ir al Betis de Pellegrini

Según lo que contó Pablo Longoria, el mediocampista del Real Madrid ya no está cerca del Olympique de Marsella y su más próximo destino aparentemente es el Betis de Manuel Pellegrini. El Ingeniero es un experto en sacarles el máximo potencial a jugadores así.

Como lo hizo con Isco, quien estuvo en el Sevilla y cuando fichó por el Betis, volvió a mostrar su altísimo nivel con el que había cautivado a los Merengues. Por el momento, el Marsella quedó literalmente con cuello, como se dice coloquialmente en Chile a lo que les ocurrió.

Dani Ceballos tiene todos los bonos para salir del Real Madrid.

Se les quemó el pan en la puerta del horno, por así decirlo. “Estábamos interesados, pero bueno. Hay cosas que tú como club no puedes dominar. El Real Madrid es un club señor y siempre se ha comportado bien”, dijo Longoria, quien parece que tendrá que seguir buscando por un volante para el plantel que dirige el italiano Roberto de Zerbi. El tiempo dirá…