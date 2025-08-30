Se cierra el mercado de fichajes y con ello el destino de Jamie Vardy estaría muy cerca de definirse en donde se reveló que la leyenda de los Foxes se sumaría al Cremonese de la Serie A en un movimiento que rompería una inesperada marca histórica.

El jugador inglés que se sumó al Leicester el 2012 dejó una increíble carrera con los Foxes en sus 13 temporadas, más de 500 partidos y 200 goles lo posicionan como un gran ídolo del club, por lo que su nuevo destino tiene a los hinchas expectantes.

Con 38 años, el jugador inglés no quiere colgar los botines y, a pesar de que numerosos clubes como el Rangers, Sunderland y el Wrexham se interesaron en su fichaje, el jugador estaría cerca de concretar su marcha a una nueva liga.

La historia que rompería Jamie Vardy en el Cremonese

El equipo italiano que acaba de ascender a la Serie A esta temporada sueña con la llegada del jugador y según revelan distintos medios europeos, las negociaciones ya iniciaron.

Si se une, Vardy se convertirá en el primer jugador inglés de la historia del club y el segundo del Reino Unido, después de Jack Hendry.

Jamie Vardy dejó el Leicester y se sumaría a recién ascendido de la Serie A. (Photo by Alex Pantling/Getty Images)

Vardy también sonó en la liga italiana para sumarse al Napoli en reemplazo de Romelu Lukaku quien estará fuera algunos meses por lesión, pero esto no avanzó y el Cremonese tomó ventaja para quedarse con el goleador inglés.

El equipo acaba de tener un increíble arranque en la Serie A, obteniendo un triunfo frente al Sassuolo por 3 tantos contra 2 y un increíble triunfo contra el AC Milan por 2 goles a 1, posicionándose como el líder de la Serie A en este arranque de temporada con 6 puntos.