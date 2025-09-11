Alexis Sánchez cuenta las horas para hacer su esperado debut con la camiseta del Sevilla. El Niño Maravilla dejó Italia y regresa a La Liga de España para tratar de disfrutar del que puede ser su último año en Europa.

El arribo del tocopillano a los Blanquirrojos no ha estado alejado de la polémica. Con 36 años, muchos han calificado como un jugador viejo al delantero para llegar a un elenco como el español, algo con lo que Matías Almeyda no está nada de acuerdo.

El DT habló previo al duelo con el Elche y aprovechó las críticas que ha provocado la edad del chileno para hacer una tremenda reflexión. Esto, utilizando su propio caso, retirándose joven debido a la depresión que lo afectó después de desencantarse del fútbol.

Matías Almeyda usa a Alexis Sánchez para lanzar una potente reflexión sobre su edad en Sevilla

Alexis Sánchez dejó el Udinese y mucho pensaban que dejaría la élite del fútbol. Sin embargo, el Niño Maravilla firmó con el Sevilla y, a sus 36 años, seguirá luchando por brillar en Europa.

Las críticas a Alexis Sánchez y Sevilla por la edad fueron tomadas por Matías Almeyda para lanzar una tremenda reflexión sobre la depresión que lo afectó. Foto: Sevilla.

Ante las críticas que han surgido contra el goleador histórico de la Roja, el técnico Matías Almeyda decidió salir al paso. “Malos números depende, porque si juega cuatro partidos y gana cinco títulos lo contrataría cualquiera. El análisis en fútbol es muy apresurado“, comenzó señalando.

Publicidad

Publicidad

Fue tras ello que el DT usó su propio caso para reflexionar sobre lo que se habla de Alexis Sánchez. “Jugué al fútbol hasta los 30 años. Decidí retirarme, no tenía más ganas de jugar y me fui a trabajar al campo con vacas y caballos. Tuve una gran depresión y a los 35 decidí regresar a jugar en River. A los 35 fue mi mejor etapa de futbolista, le di valor, veía cosas que antes no veía, resolvía cosas que antes no hacía“.

En esa misma línea, aseguro que el Niño Maravilla sigue vibrando con la actividad pese a los años que lleva en la alta competencia. “Lo que noto en él y en otros muchachos es que el disfrutar del fútbol no todos lo hacen. Muchos confunden jugar con ganar dinero y ellos priorizan jugar unos minutos por otras propuestas millonarias. Creo en esa manera“.

ver también “Es el primero que…”: DT del Sevilla pone en un altar a Alexis Sánchez previo a su debut

Matías Almeyda profundizó en la depresión que atravesó por pasar un periodo similar. “Sufrí bastante. Fui ayudado por mi familia, por profesionales. Yo jugaba en el Inter y le dije a Moratti que no quería jugar más. Tenía dos años más de contrato. Así fue mi vida, no vendo humos“.

Publicidad

Publicidad

“Ese momento van a vivirlo todos los futbolistas, por eso me hice entrenador. Una parte fea. Por eso priorizo que amen el fútbol y lo jueguen hasta donde puedan. Cuando se deja de jugar, el 95% de los jugadores al día siguiente el teléfono no les suena nunca más. Los amigos no tienes, te llaman de vez en cuando para un reportaje… Lo viví en carne propia. Fui amigo de Maradona, si le pasó a él le pasará a todos“, sentenció.

Matías Almeyda le deja claro a Alexis Sánchez que entiende lo que está atravesando y hará lo posible por ayudarlo. El Niño Maravilla alista su debut con el Sevilla, en el que quiere demostrar que llegar a ser un aporte y no un cacho.

¿Cuándo debuta Alexis Sánchez en Sevilla?

Alexis Sánchez y Matías Almeyda se preparan para lo que será el debut del chileno con la camiseta del Sevilla. Esto puede ocurrir el próximo viernes 12 de septiembre cuando, a partir de las 16:00 horas, reciban al Elche por La Liga.

Publicidad

Publicidad

ver también “Calidad” y “Show”: Alexis Sánchez vuelve loca a la prensa española en su presentación en Sevilla

Así está el Sevilla de Alexis Sánchez en la tabla de posiciones de La Liga de España