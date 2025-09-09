Alexis le manda un recado al DT de Udinese y habla del puesto que quiere en Sevilla: “Estoy cómodo…”

A pocos horas de que cerrara el libro de pases en España el Sevilla dio la sorpresa y anunció un total acuerdo con el delantero chileno Alexis Sánchez, que volvió a la Liga.

El ex Niño Maravilla dejó atrás su pésimo regreso a Udinese, donde jugó muy poco y fue desechado por el entrenador Kosta Runjaic, por lo que decidió volver al fútbol español.

Alexis fue presentado oficialmente este martes en Sevilla, equipo que en la temporada pasada se salvó de milagro del descenso y en la actual campaña no quiere pasar por los mismos problemas.

Alexis habla de su nuevo puesto y le manda un recado a su ex DT

En sus primeras palabras como jugador de Sevilla el delantero chileno recordó su mal paso por Udinese, donde jugó poco y nada.

“Me gusta tener una mentalidad ganadora, de llevar al club a cosas grandes. Llegué al Inter y llevaba 11 años que no ganaba nada y ganamos 5 títulos con el Inter. En el Udinese no tuve continuidad, son cuestiones de gusto del entrenador, pero se respeta. Ahora estoy enfocado al Sevilla”, explicó.

Alexis Sánchez con la camiseta del cuadro andaluz. Foto: Diario de Sevilla

Luego, habló de la posición que puede tener en el campo y dio a conocer una situación que le planteó el entrenador Matías Almeyda.

“Estoy cómodo por izquierda, por derecha… he jugado en todas posiciones. Almeyda me dice que puedo jugar al medio, por izquierda, por derecha. No hay nada concreto, él decidirá”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Sevilla vs Elche por la Liga de España?

El próximo partido de Sevilla en la Liga de España será el viernes 12 de septiembre, cuando desde las 16:00 horas de Chile reciba a Elche por la cuarta fecha.

