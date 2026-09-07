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Fútbol chileno

El fútbol chileno de luto: Muere Salvador Calera, el histórico presidente de Unión Española

Una lamentable noticia sacude al fútbol nacional, con la partida de un dirigente que marcó varios momentos en el cuadro hispano.

Por Cristián Fajardo C.

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Salvador Calera deja su nombre en el fútbol chileno.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTSalvador Calera deja su nombre en el fútbol chileno.

El fútbol chileno está de luto, luego de que se conoció la lamentable muerte de Salvador Calera, histórico presidente de la Unión Española quien fue campeón con el cuadro de Independencia.

Fue el Club Deportivo y Social Unión Española, quienes informaron por medios de sus plataformas digitales a toda la comunidad hispana, además de los hinchas del club.

“Como directorio del Club Social y Deportivo Unión Española, sentimos el fallecimiento de don Salvador Calera González, ex Presidente de esta Corporación de hinchas. Hacemos llegar nuestras sentidas condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz”, detallaron.

El legado de Salvador Calera en Unión Española

Salvador Calera es parte de la historia del fútbol chileno, donde está marcado por su vida en Unión Española, donde incluso fue el presidente cuando levantaron el título en 2005 de la mano del técnico Fernando Díaz.

Una corona que llegó tras largos 28 años de sequía, pero que volvió a poner, en ese momento, al cuadro de la Plaza Chacabuco en el lugar que merece en el fútbol chileno.

Radio ADN también detalla otro instante en la carrera como directivo, que marcó el actual momento: “Quien comandara Unión Española desde 2002 fue parte también del proceso que derivó en la quiebra de la Corporación Social y Deportiva Unión Española en 2007.”

Dicha instancia fue la que, en 2008, le permitió al empresario español Jorge Segovia hacerse con la propiedad del equipo, rol que detenta hasta el día de hoy”.

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