El ex jugador del Betis señaló que tiene diferencias con el DT de Marruecos por lo que renuncia al seleccionado nacional.

Una gran polémica ha provocado el mediocampista Sofyan Amrabat, que jugó hasta el año pasado en el Betis que dirige Manuel Pellegrini. Esto debido a que renunció a la selección de su país por desavenencias con el entrenador Mohamed Ouhabi, quien fue campeón Sub 20 el año pasado en Chile.

“Esta ha sido una decisión muy difícil de tomar, pero no me siento capaz de continuar representando a la Selección Nacional bajo el actual equipo técnico. Por lo tanto, me voy a excluir del proceso de selección mientras él siga al mando”, manifestó el futbolista.

Agregó que “por respeto a la selección nacional y a todas las personas implicadas, prefiero mantener en privado los motivos que hay detrás de esta decisión”.

“Quiero ser claro: no me estoy retirando del fútbol internacional y no estoy cerrando la puerta a representar a Marruecos otra vez”, manifestó y le deseó “muchos éxitos” a sus compañeros.

Sofyan Amrabat durante el Mundial 2026

La respuesta del DT de Marruecos a Amrabat

Amrabat fue figura del elenco que llegó a semis en Qatar 2022 y a cuartos de final en Norteamérica este año, por lo que sorprendió mucho su determinación.

Ounahi eso sí no se complicó y respondió de manera tajante. “El pasado te entrega respeto, no privilegios“, con lo que le rayó la cancha al volante africano.

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Además señaló que “no es fácil aceptar la llegada de jugadores jóvenes y el hecho de jugar menos”, algo que tendría incómodo al jugador que llegó al Ajax esta temporada.

“Amrabat es alguien que ha dado muchísimo por la selección nacional, alguien muy importante que ha formado parte de las grandes gestas de Marruecos. Eso no se le puede quitar”, finalizó.