Manuel Pellegrini afina los últimos detalles para el partido que tendrá el Betis antes de disputar el derbi de Andalucía ante el Sevilla. El cuadro verdiblanco jugará ante el Utrecht de Países Bajos en la Europa League. Y tras eso, visitarán a su acérrimo rival en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Para aquel clásico, los de Heliópolis sufrieron una baja clave: el brasileño Antony, quien fue expulsado en el duelo frente al Girona. Para colmo, ese castigo se dio prácticamente sobre el final del encuentro, cuando el crack brasileño de 25 años intentó una chilena dentro del área rival.

Aunque no hizo más que encontrar el rostro de Joel Roca, quien quedó tendido con mucho dolor tras ese impacto. Luego de la revisión en el VAR, el árbitro Galech Apezteguía borró la tarjeta amarilla. Y la cambió por una roja directa que dejó al ex jugador del Manchester United muy acongojado.

Así fue la infracción que le costó la roja a Antony. (Captura ESPN).

Sabía que eso lo dejaba fuera del clásico ante el cuadro sevillista. “Es difícil dar una decisión. Hay un árbitro que estima la jugada. Sin lugar a duda que la intención de Antony no es pegar una patada en la cara al jugador rival. Es ir al balón”, manifestó Manuel Pellegrini tras este golpe del paulista al mundialista Sub 20 con España.

“No lo ve, se interpone y hay una violencia que debe interpretar el árbitro. Mirando el lado personal, me habría gustado que no fuera roja y se hubiese aceptado la apelación”, apuntó el Ingeniero sobre la negativa que tuvo el Betis por esa gestión, que intentaba quitarle la expulsión al ex Ajax.

Pellegrini se resigna a perder a Antony para el derbi del Sevilla vs Betis

De todos modos, Manuel Pellegrini parece entregado a lo que decidan las autoridades, que muy probablemente dejarán al Betis con la sanción confirmada y, por ende, con Antony fuera del duelo ante el Sevilla. “Hay tribunales que son los encargados de eso”, dijo el avezado entrenador chileno.

Así salió Antony tras recibir la roja directa ante Girona. (Captura ESPN).

“Uno tiene que acatar la decisión que se tome”, expuso Pellegrini. Además, el mediocampista marroquí Sofyan Amrabat fue otro que recibió la consulta por su opinión al castigo sufrido por Antony. El incansable volante, figura en el Mundial de Qatar 2022, fue sincero.

Y recordó una lesión que sufrió hace un tiempo en la Fiorentina. “Creo que no era tarjeta roja para mí. No era la intención pegarle en la cara, pero es una decisión del árbitro. Alguien me rompió la nariz en la cancha y eso fue mucho peor. Yo creo que no era expulsión”, apuntó Amrabat.

Amrabat tuvo que jugar con máscara tras sufrir una fractura nasal por un golpe en la cara. (Gabriele Maltinti/Getty Images).

¿Cuándo y a qué hora se juega el Derbi de Andalucía?

Sevilla recibirá al Real Betis el domingo 30 de noviembre en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El pitazo inicial está pactado para las 12:15 horas, según el horario de Chile continental.