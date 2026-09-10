En los pasillos del Teatro Caupolicán el Rey Arturo hizo realidad el sueño de poder intercambiar algunas palabras con el croata.

La vuelta de Mirko Jozić a Chile después de largos 20 años tuvo su homenaje más esperado por todos. El croata dijo presente en el Teatro Caupolicán, donde se reencontró con la hinchada de Colo Colo en masa.

Ahí, además de recibir el cariño de todos los seguidores albos, el croata compartió con el plantel campeón de la Copa Libertadores 1991. Sin embargo, hubo un encuentro en especial que se llevó todas las miradas.

Hablamos del intercambio que tuvo con Arturo Vidal, quien en la previa dejó en claro que sería un sueño poder hablar con el croata. “No he tenido la suerte de conocerlo en persona. Ojalá en estos días se dé la oportunidad porque es una persona de las más importantes que ha pasado por Colo Colo”, declaró el King en sus redes.

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El especial encuentro entre Vidal y Jozic que emociona a Colo Colo

Pues bien, ese primer encuentro se produjo en los pasillos del Teatro Caupolicán, donde Vidal y Jozic se vieron por primera vez y dejaron en claro la mutua admiración que existe entre ambos.

En su canal de YouTube el King compartió lo que fue ese momento, donde se pudo escuchar un especial intercambio entre los dos emblemas del Cacique. Y ojo, que siempre apuntando al deseo que todos los hincha s albos comparten: ganar la segunda Copa Libertadores.

“Todo el mundo busca la suerte, pero hay que trabajar. Va a llegar, todo llega en su momento”, le dijo Jozic a Vidal. “Estamos luchando y trabajando para eso”, respondió el bicampeón de América.

Antes de despedirse, el croata le dio un especial consejo al Rey Arturo: “Sigue creciendo. Mucha gente habla por la edad, pero la edad no juega”. El King, contestó que “siempre se puede seguir y mejorar”.

Arturo Vidal y Mirko Jozic protagonizaron un esperando encuentro en el Caupolicán. | Foto: CSD Colo Colo.

Cabe recordar que Mirko Jozic será homenajeado este domingo 13 de septiembre en el Estadio Monumental para el partido entre Colo Colo y Deportes Concepción por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis