El croata vivió una jornada histórica en el Teatro Caupolicán luego de su vuelta a Chile tras 20 larguísimos años.

El regresó de Mirko Jozic a Chile tuvo su homenaje más esperado por todos. Luego de 20 largos años, el croata se reencontró con la hinchada de Colo Colo en masa en el Teatro Caupolicán, donde los recibieron a la grande.

Fueron miles de seguidores algos quienes asistieron para darle las gracias por todo lo que le dio al club, en especial la Copa Libertadores 1991, la única que un elenco chileno ha ganado en su historia.

Con micrófono en mano, el croata a sus 86 años emocionó a varios con sus palabras, retribuyendo todas las muestras de cariño y dejando en claro que fue el destino el que lo unió al Cacique para toda la eternidad.

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Lo que dijo Mirko Jozic a los hinchas de Colo Colo en su homenaje en el Caupolicán

“Para mí es un honor estar aquí, frente a nuestra hinchada; la gente que son puro corazón y alma, que con gritos expresa su sentimiento por Colo Colo”, declaró Jozic.

En ese sentido, el ex DT aseguró que “este es un club de pueblo, y ustedes son representantes del pueblo. Puedo agradecer y decir que los momentos para hablar, para encontrar la palabra y agradecer, son difíciles para mí. No solo por el paso del tiempo y la edad que tengo, porque de verdad necesito dos o tres meses para prepararme”.

Los hinchas del Cacique llenaron el Caupolicán para agradecerle a Mirko Jozic. | Foto: CSD Colo Colo.

“Si no puedo correr, tengo que caminar; si no puedo caminar, tengo que gatear. Lo importante es querer llegar y ese es el espíritu que tiene este club. Ese producto de alma, de corazón”, añadió.

Para cerrar, el croata afirmó que “sabían que con sacrificio iba a llegar. Yo tuve la suerte de estar en el momento justo y en el lugar adecuado. Estuve gracias al destino, el destino me aventó para Chile. Colo Colo me buscaba a mí y yo buscaba a Colo Colo. La naturaleza y el destino me llevaron a Chile”.

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En síntesis