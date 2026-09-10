Solo dos futbolista del actual plantel del Cacique acudieron al Teatro Caupolicán para el homenaje que se le hizo al DT campeón de la Copa Libertadores 1991.

El regreso de Mirko Jozić a Chile después de larguísimos 20 años tuvo su homenaje más esperado por todos los hinchas de Colo Colo. El croata dijo presente en el Teatro Caupolicán, donde recibió una merecidas ovaciones y cánticos por parte de los seguidores albos.

En esta cita además el ex DT de 86 años compartió con el plantel campeón de la Copa Libertadores 1991, así como también con varios rostros reconocidos hinchas del Cacique.

Sin embargo, llamó la atención la notoria ausencia de jugadores del actual plantel albo. Es más, solo dos futbolistas del equipo dirigido por Fernando Ortiz llegaron hasta el Teatro Caupolicán para ser parte de esta actividad.

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Los dos jugadores de Colo Colo que llegaron al homenaje de Mirko Jozic

El que se robó todas las miradas fue Arturo Vidal, quien incluso intercambió algunas palabras con el croata en los pasillos del Caupolicán. Ahí, Jozic hasta se dio el tiempo de darle uno que otro consejo.

Junto con el King, el otro jugador que llegó al centro de Santiago para este homenaje fue Eduardo Villanueva, hoy tercer arquero del Cacique detrás de Vozinha y Gabriel Maureira.

El portero formado en el Cacique se sentó entre el público como un hincha más para esta actividad, viendo desde la tribuna como era ovacionado uno de los entrenadores más importantes en la historia del club.

Hay que destacar Mirko Jozic será también homenajeado este domingo 13 de septiembre en el Estadio Monumental. Ahí, el croata dirá presente para el compromiso entre Colo Colo y Deportes Concepción por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis