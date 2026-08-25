“No me gusta ese nombre”: la razón por la que Vidal está molesto con Marcelo Barticciotto

Arturo Vidal señaló que el nombre de Marcelo Barticciotto no le agrada y causó una polémica que le duele a los hinchas de Colo Colo.

Colo Colo tiene varios ídolos, siendo Arturo Vidal y Marcelo Pablo Barticciotto dos de sus jugadores más importantes en la historia. Sin embargo, en el streaming que realizó el King quedó claro que no le tiene buena.

Se le pidió mandar un saludo a la “Filial Marcelo Pablo Barticciotto”, ante lo cual la cara de sorpresa de Vidal fue enorme. “No quiero, no quiero, voy a mandar después”, dijo el ex Barcelona.

Luego fue más enfático y señaló que “no me gusta ese nombre”, algo que le rompió el corazón a los colocolinos al saber que dos jugadores tan importantes de su historia son como agua y aceite.

¿Por qué Arturo Vidal le tiene mala a Barticciotto?

De inmediato la pregunta que se hicieron los hinchas de Colo Colo es el motivo por el cual Vidal reaccionó de esta manera, que causó mucha sorpresa.

Arturo Vidal dejó clara su molestia con Barti en su streaming

Redgol se contactó con el entorno del jugador y señalaron que “Arturo escuchó que habló mal de él alguna vez”, algo que sintió como traición a los famosos “códigos” que hay entre los futbolistas.

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Barti, en su rol de comentarista, siempre es muy medido, aunque también habla de manera objetiva. Ha sostenido que “le falta autocrítica” a Vidal algunas veces y que “no tiene nada que ver que tenga trayectoria importante” cuando critica a los árbitros.

Habrá que ver si con el tiempo ambos logran reencontrarse y limar asperezas, entendiendo que Colo Colo está por encima de los ídolos de la institución.