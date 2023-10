Santiago 2023 le entregó una gran sorpresa al Team Chile. Pero antes de eso, hubo una gran decepción con Claudio Romero, el favorito que tenía el equipo nacional en el lanzamiento de disco de los Juegos Panamericanos. Los focos recayeron en Lucas Nervi, quien festejó la medalla de oro.

Una presea inesperada para el gran desempeño que le dio el sexto oro a Chile con una marca de 63,39 metros. Pero Romero quedó totalmente descolocado con su presentación, pues terminó con los tres tiros anulados. Por supuesto que no tuvo ninguna chance de podio en la jornada que se llevó a cabo en el Estadio Nacional.

“No tengo palabras. Estaba preparadísimo. Di la cacha”, aseguró el atleta de un metro 97 centímetros. Claudio Romero también se dedica al lanzamiento de la bala, pero es en el disco donde hizo sus mejores actuaciones: fue campeón mundial en Kenia2018.

También dejó un mensaje que invita a su equipo y seres más cercanos a contenerlo. “Siento un vacío en el pecho que voy a tener que llenar entrenando. Estoy pa’ la cagá”, reconoció Romero en declaraciones que difundió la radio Bío Bío.

Santiago 2023 le deja un “vacío en el pecho” a Claudio Romero

Santiago 2023 fue una decepción para Claudio Romero, quien estuvo lejos de cumplir las expectativas propias y ajenas. Una carrera deportiva que comenzó con resultados espectaculares en juveniles que no ha podido replicar a nivel adulto. Y que tuvo varios inconvenientes en el camino.

Como aquella vez que participó de una gala del Club Deportivo Universidad Católica. El 19 de diciembre de 2017, todavía como campeón mundial juvenil y con 17 años, “protagonizó una confusa y descontrolada reyerta”, según detalla el diario La Tercera. En su momento, el citado medio reconoció a Romero como uno de los 50 Héroes del Deporte chileno.

“Se vieron inmersos varios trabajadores del club, incapaces de contener su furia. Según trascendió más tarde, un explosivo cóctel de fármacos para el dolor de cabeza y alcohol desencadenó su comportamiento”, dice también el reportaje ‘La misteriosa desaparición de Claudio Romero’, firmado por la periodista Caterina Dall’Orso y los periodistas Cristián Barrera y Denís Fernández.

Fueron tres meses sin pisar San Carlos de Apoquindo para el atleta, que se defendió en 2018. En el Grand Prix Orlando Guaita, Romero sacó la voz. “Hay un montón de mentiras que se dijeron sobre mí”, aseguró en una entrevista con El Mercurio.

“Como que había tomado pastillas o drogas antes de ese evento en la Católica. O que me había peleado con un compañeros. Salí en varias partes y no fue muy agradable. No me gusta hablar de lo que pasó. Sólo dejarlo en el pasado”, afirmó en esa misma conversación. Es de esperar que pueda hacer lo mismo tras su errática actuación en Santiago 2023.

