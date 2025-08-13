La lucha libre está viviendo un gran momento en Chile, gracias a las y los grandes exponentes nacionales que hay actualmente a nivel mundial, es en ese contexto que se confirmó la llegada a Chile de una la compañía Wrestling Knock Out (WKC).

La empresa debutará a lo grande el próximo 31 de agosto con un increíble espectáculo llamado “New Rage“, el cual promete ser el evento del año y que cuenta con el atractivo del regreso de una de las grandes luchadoras nacionales, La Catalina , después de dos años de ausencia de las tierras nacionales.

Tras su paso por la WWE y un exitoso paso en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) de México, Catalina García, quien ahora pelea bajo el nombre de La Catalina, regresa a Chile como una de las figuras más importantes de la lucha libre latinoamericana.

WKC promete un evento de alto nivel que incluye show de luces, pirotecnia y una transmisión exclusiva por Zapping Sports. La cartelera, en tanto, contará con talento local e internacional, destacando la participación de luchadores como El Elemental de México, además de Sara Phoenix, Diego Plaza, Roma Luchadora y Hans Kaempfer.

Eso no es todo, porque el show contará con la participación de Ariel Levy, comentarista en español para la empresa estadounidense AEW, y quien se sumará al equipo de transmisión. El también luchador comentó su entusiasmo por contribuir a un espectáculo de su país, donde hay “mucho talento que merece tener más visibilidad”.

El director general de WKC, Ignacio Daza, habló sobre este evento y los objetivos de la nueva compañía nacional, señalando que quiere “cambiar las reglas y elevar el nivel del entretenimiento deportivo en Chile”.

Detalles del evento WKC:

WKC se celebra el próximo domingo 31 de agosto de 2025 desde las 17:00 horas de Chile en el Base Venue , recinto ubicado en Av. Independencia 565.

Las entradas están a la venta a través del sistema Punto Ticket, desde los $23.000 (General) hasta los $39.100 (Ringside).

La transmisión del evento estará a cargo de la señal; Zapping Sports, exclusivo de la plataforma Zapping.