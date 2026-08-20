Jorge Aravena asegura que es mejor esperar harto tiempo a Manuel Pellegrini como entrenador de la Roja luego de la gran cantidad de fracasos en el último tiempo.

Manuel Pellegrini fue tajante esta jornada respecto a la selección chilena: no tiene ningún acuerdo para llegar luego y su deseo es cumplir el contrato con el Betis, que termina en junio del 2027.

Entonces hay que esperar casi un año más al Ingeniero, algo que puede retrasar un proyecto de la Roja considerando que Nicolás Córdova sigue en un “interinato”, aunque con el récord mundial de ser el más largo de la historia.

En charla con Redgol, Jorge Aravena sostuvo que a pesar de que se perderán meses importantes de trabajo, lo ideal es esperar al Ingeniero para que tome al seleccionado nacional.

“Evidentemente el tiempo se acorta. Pero esperar la opción de Pellegrini es importante, después de la sucesión de fracasos que ha tenido esta selección”, señaló el Mortero.

Pellegrini dijo que se quedará un año más en el Betis

“Pellegrini se merece la selección chilena”

Piensa que no es el momento de experimentar. “Después de tanto error que se ha cometido en la selección, en su gran mayoría con argentinos, esperar a Pellegrini no sería descabellado. Es esperar a un gallo exitoso”, aclara.

De todas maneras entiende que tampoco se puede dar por segura su contratación. “Sería importante que conversen con Manuel y vean la factibilidad de que venga”, señala.

ver también Manuel Pellegrini entrega contundente respuesta a la selección chilena: “No tengo ningún compromiso”

Teniendo el visto bueno del estratega, no queda otra que armarse de paciencia. “Manuel, el DT más exitoso en la historia de nuestro fútbol, merece tener la selección en algún momento de su carrera. Claro, si él lo quiere…”, cierra.

Ahora habrá que esperar las elecciones en la ANFP, que se realizarán en noviembre. El nuevo directorio tendrá que buscar al entrenador que comande a Chile en el proceso al Mundial 2030.