Este periodista que lleva más de dos décadas ligado a gerenciamientos deportivos opinó en un debate que parece no tener final justo en los días previos al Superclásico 200.

Este exjugador de Universidad Católica fue gerente deportivo de la Roja desde abril de 2017 hasta marzo de 2021 y opinó en un tema que nunca acaba que involucra a Colo Colo y Universidad de Chile. Las referencias son para Ian Mac Niven.

Mac Niven fue quien sostuvo y colaboró directamente en el proceso del colombiano Reinaldo Rueda como DT de la selección chilena. Aunque alejado de esa función, tiene un programa de entrevistas distendidas llamado Fútbol y Parrilla.

Fue en aquel show, emitido habitualmente por YouTube, donde se la jugó con una opinión polémica justo en los días previos al Superclásico 200 por la fecha 20 de la Liga de Primera. “Lejos Colo Colo es el equipo más grande de Chile”, dijo el periodista, quien lleva 20 años ligado a gerenciamientos deportivos.

Ian Mac Niven en su rol de gerente de la selección chilena. (Andrés Piña/Photosport).

“Y después la U, no hay por dónde. Aunque se enoje Johnny Herrera o quién se enoje. Es un error de concepto tremendo e involuntario discutir eso”, sentenció Mac Niven en el programa donde tuvo como invitados a dos que pasaron por el Cacique y Universidad de Chile: Ramón Fernández y Roberto Cereceda.

Ramón Fernández en acción por Universidad de Chile. (Martin Thomas/Photosport).

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Ex gerente de la Roja Ian Mac Niven asegura que “Colo Colo es el más grande de Chile”

En medio de esa conversación, Ian Mac Niven reconoció que es una pregunta capciosa poner ese tema sobre la mesa, una cuestión que seguramente más de alguna vez escuchó cuando trabajaba en la Roja y aprovechó de discutirlo con dos ex Colo Colo y Universidad de Chile.

“Es una pregunta para quienes tuvimos la suerte de vestir dos camisetas, te la hacen amigos. Y es difícil de explicar, uno no quiere que el otro hincha se sienta mal con la respuesta”, aseguró Ramón Fernández, quien compartió vino y carne con Cereceda en esa ocasión.

Añadió que “siendo objetivo, lo puedo decir porque soy argentino“, aunque fue interrumpido por el periodista Nelson Osses, quien le consultó por la grandeza de River Plate y Boca Juniors, los clubes más importantes de Argentina. Fernández ni pensó la respuesta.

Ramón Fernández en acción durante un Superclásico de 2016 ante Matías Rodríguez. (Andrés Piña/Photosport).

“River es muchísimo más grande”, sentenció Fernández en esta discusión que parece nunca terminar. Pero que tiene un dictamen claro e indiscutible para Ian Mac Niven.

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Revisa la entrevista con Ramón Fernández y Roberto Cereceda

¿Cuándo se juega el Superclásico 200 del fútbol chileno?

Universidad de Chile recibirá a Colo Colo en la edición 200 del partido mayor que tiene el fútbol chileno. Será válido por la fecha 20 y se disputará el domingo 23 de agosto a contar de las 15 horas en el Estadio Nacional.