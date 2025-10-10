Si bien hace mucho rato que el colombiano Reinaldo Rueda ya no tiene vínculo con la Selección Chilena tras su polémica salida del cargo en el 2021, todavía tiene relación con quienes trabajaron con él durante su estancia en suelo nacional.

Uno de esos personeros que fueron parte de la ANFP durante sus tres años en el país fue Ian Mac Niven, ex volante de Universidad Católica que en ese tiempo era gerente de selecciones nacionales y trabajó mano a mano con el estratega en la conformación de las nóminas.

Precisamente ese vínculo de Rueda con este ex funcionario del fútbol chileno reflota de cara a las Elecciones Parlamentarias de noviembre próximo, donde el DT colombiano emuló lo que en septiembre realizó Marcelo Bielsa para apoyar la candidatura presidencial de Harold Mayne-Nicholls.

ver también Bielsa le hace la mejor de las campañas presidenciales a Harold Mayne-Nicholls: “Es un hombre…”

Reinaldo Rueda apoya candidatura de ex funcionario ANFP

Fue a través de las redes sociales del hoy postulante al Senado por el partido Demócratas en la 9° Circunscripción de la Región del Maule, donde el estratega colombiano entregó públicamente su respaldo y pidió que lo votaran para que llegue al Congreso Nacional.

“Hola, amigos en Chile. Un abrazo grande. Recordándolos con gran afecto y mucha gratitud por todo lo que convivimos. Dios y el fútbol nos dieron la oportunidad de conocer un gran hombre y una gran ser humano como Ian Mac-Niven, que ahora está postulado como senador a la Región del Maule”, dijo Rueda.

“Creo que su gestión administrativa, su calidad humana, su don de gente, y toda esa nobleza que tienen lo hacen más grande y creo que debemos apoyarlo y respaldar, porque seguro que hará una labor social y cívica muy positiva para toda la región”, finalizó el hoy técnico de Honduras.

Publicidad

Publicidad

Los números del colombiano en La Roja

Durante sus tres años al mando de la Selección Chilena, Reinaldo Rueda consiguió un rendimiento del 43.21 por ciento, en base a nueve victorias, ocho empates y 10 derrotas. Su mayor logro fue el cuarto puesto en la Copa América Brasil 2019.