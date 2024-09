La selección chilena recibe a Bolivia por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026. La Roja viene de caer contra Argentina en Buenos Aires y está obligada a ganar, o sencillamente mejor se olvida de la próxima cita planetaria.

Tras debutar por lo alto en los amistosos contra Albania, Francia y Paraguay, Ricardo Gareca se llenó de dudas en Copa América y en clasificatorias sólo hay necesidad y poco espacio para el análisis. En La Hora de King Kong, Juan Cristóbal Guarello lamentó el presente de La Roja y se declaró viudo de Reinaldo Rueda.

“Perdónenos profesor Rueda”, comentó uno de los seguidores de King Kong, y vino la respuesta de Guarello: “yo voy a decir una cosa de Rueda… jugó muy mal contra Venezuela, pero lo robaron en Uruguay. Lo robaron. Le ganó bien a Perú de local y Colombia nos empató en el 90’+3”, manifestó.

Guarello agrega que “el partido malo de Rueda fue contra Venezuela, pero no era esto. No era esto. Echar a Rueda fue muy prematuro. Y siempre, apenas llegó Milad, lo quiso echar a Rueda”.

Maquinación para sacar a Rueda

“A Milad lo convencieron de que Rueda era muy caro, que no sé qué, que había que traer a Matías Almeyda. Esa es la historia. Querían traer a Almeyda. Yo no digo que Rueda haya sido muy bueno, pero no era esto”, complementa.

El periodista añade que “¿y cómo te fue después con Lasarte? ¿Mejoraste mucho? Al final echaste a Rueda y trajiste de reemplazo a uno que vino a Chile a hacerse un procedimiento médico”.

Guarello extraña a Reinaldo Rueda en La Roja.

“Fue una improvisación, porque todo lo que ha hecho Muilad ha sido una improvisación. Javier Castrilli, improvisado: llevaba 20 años retirado pero tuiteaba bien. Francis Cagigao se lo metió Cristián Ogalde porque era amigo y le traía jugadores… Otra improvisación. Lasarte: improvisación. Lo de la tele: otra improvisación y gran cagada de estos huevones. Y vamos sumando”, sentenció Guarello.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

Tras caer 3-0 contra Argentina, la selección chilena recibirá a Bolivia este martes 10 de septiembre, desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional. La Roja está obligada a ganar, penúltimo en la tabla.