Luego del 0-0 entre Chile y Uruguay llegó el momento de las conferencias de prensa de ambos entrenadores. El primero en hablar fue Marcelo Bielsa, quien se despachó con un análisis bastante competente del mal momento que está atravesando nuestro balompié, graficado en que terminarnos últimos estas Eliminatorias.

Sin embargo, eso no fue lo único de lo que habló el entrenador argentino, ya que también fue consultado sobre la carrera presidencial que está llevando Harold Mayne-Nicholls, quien lideró la ANFP durante su etapa como DT de la Roja.

En su estilo Bielsa contestó de corazón y en pocas palabras le armó la mejor campaña que pudo tener el ex dirigente del fútbol chileno. Sin ir más lejos, lo tildó como un hombre “incorruptible”, algo clave para liderar un país.

Las loas de Marcelo Bielsa a Harold Mayne-Nicholls

“Conocí a un hombre muy decente, una persona íntegra. Ustedes saben perfectamente que es un hombre incorruptible. Para cualquier gestión es un dato no menor, una garantía en ese sentido”, declaró el Loco.

En ese sentido, el argentino aseguró que “es muy difícil hacer una proyección de dirigir el fútbol de un país a dirigir el destino de un país… Cualquier cosa que yo diga respecto de si tiene potencialidad para ser buen o mal presidente, no me puedo aventurar a decir eso”.

“Fue un compañero muy sólido para poder trabajar en común… Me sentí respaldado y acompañado. Es mucho más fácil si por encima de uno hay una autoridad que merece que se le obedezca… El entrenador, cuando tiene demasiado poder, en vez de ser mejor es peor”, concluyó.