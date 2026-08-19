Si se revierte la medida de jugar sin hinchas visitantes, alarman que cada entrada para los albos tendrá un valor de $37.000.

El Superclásico 200 tiene una polémica instalada en la previa del duelo en que Universidad de Chile debe recibir a Colo Colo, por la fecha 20 de la Liga de Primera 2026 en el Estadio Nacional.

Esto, porque, según informó la radio ADN, un informe negativo de parte de las autoridades (Seremi de Seguridad) liquidó la opción del regreso de los visitantes al Superclásico, con los hinchas albos fuera del espectáculo deportivo.

Algo que podría cambiar esta jornada, teniendo en cuenta de que esto fue un proyecto del Presidente Kast, por lo que la Delegación Presidencial buscará revertir la medida, aunque advierten que el precio de las entradas será a un alto costo para los fanáticos de Colo Colo.

La autoridad quería que este fuera el primer Superclásico con el regreso de visitantes. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

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Los hinchas de Colo Colo esperan por entradas para el Superclásico a $37.000

Fue en el “Canal de Edson” donde se entregó nueva información sobre los visitantes para el Superclásico, dejando en claro de que es real que los hinchas de Colo Colo pueden quedar fuera del duelo ante la U.

Pese a esto, aseguran que la decisión no está cerrada completamente, porque, entienden en su información, que desde la Delegación Presidencial hay intención de cumplir la palabra del regreso de los visitantes.

Algo que debe ser definido dentro de las próximas horas, entendiendo que esas localidades todavía no habían sido puestas a la venta, lo que puede traer una nueva polémica.

Esto, porque aseguran que, en caso de salir a la venta, estás tendrán un precio de $37.000 para los hinchas de Colo Colo, una cifra que va a generar revuelo entre los fanáticos.

¿Por qué la diferencia de precios? Esto sería porque Universidad de Chile dispuso que los visitantes se ubiquen en la Tribuna Lateral Norte, que en el caso de la misma ubicación en el lado sur (para los hinchas azules) tiene el mismo valor.