El delantero tenía una gran oportunidad para sumar sus primeros minutos oficiales con el Zebrette. Sin embargo, un problema complica las cosas no sólo para el duelo de este miércoles.

Este miércoles el Udinese siguió adelante con su gran campaña y clasificó a la tercera ronda de la Copa Italia. Goleando por 3 a 1 a la Salernitana, el Zebrette consiguió un nuevo triunfo aunque con un gran ausente en sus filas: Damián Pizarro.

El delantero tenía una gran oportunidad para poder hacer su esperado debut oficial con el Bianconeri. De hecho, el equipo trabajó con el esquema en el que jugó su primer amistoso días atrás, pero a última hora se quedó abajo.

La prensa italiana había quedado sorprendido al no aparecer ni en el banquillo, pero poco a poco se fueron despejando las dudas. Así fue como se conoció el motivo por el que quedó afuera y las noticias no son nada de buenas.

¿Por qué Damián Pizarro no fue ni a la banca en el Udinese?

Damián Pizarro estaba a nada de poder hacer su estreno oficial con la camiseta del Udinese, pero se quedó con las ganas. El delantero ni apareció este miércoles ante Salernitana y preocupó de inmediato a los hinchas.

Damián Pizarro tiene una gran chance para debutar oficialmente con el Udinese.

El ex Colo Colo llevaba varias convocatorias, pero esta tarde tenía grandes opciones para sumar minutos. No obstante, no estuvo ni en el banquillo de suplentes y todo por una lamentable situación.

Según reveló el sitio Tutto Udinese, fue una lesión la que terminó por marginar a Damián Pizarro del choque con Salernitana. El sitio aseguró que una distención muscular obligó al delantero a bajarse a última hora y cuando estaba listo para mostrarse en Italia.

La noticia sin duda es una alarma no sólo para el club, sino que también para Ricardo Gareca y la selección chilena. El Tigre ha buscado opciones para la nómina que entregará este viernes y rogaba por algunos minutos del artillero para considerarlo.

Quedará esperar ahora para ver si el delantero logra recuperarse a tiempo y puede estar a disposición este fin de semana. El sitio remarcó que el DT quiere que esté al 100 por ciento físicamente, por lo que puede tener para un rato más tras lo ocurrido en el último entrenamiento.

Damián Pizarro tendrá que seguir esperando por su debut oficial con la camiseta del Udinese. El chileno ilusionó en su primera aparición en un amistoso y aspira a responder a la confianza del club en comprarlo lo antes posible.

¿Podrá Damián Pizarro ganarse una camiseta de titular en Udinese? ¿Podrá Damián Pizarro ganarse una camiseta de titular en Udinese? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles fueron los números de Damián Pizarro en Colo Colo?

Damián Pizarro llegó al Udinese luego de haber disputado un total de 58 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo. 12 goles, 8 asistencias y 3.565 minutos dentro del campo de juego fue su saldo en el Cacique.

¿Cuál es el próximo partido de Udinese?

Udinese ahora pone la mira en su gran desafío en la Serie A este fin de semana. El sábado 28 de septiembre desde las 10:00 horas el Zebrette recibe al Inter de Milán intentando recuperar el liderato de la tabla de posiciones.