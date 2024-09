Si bien es considerado el último delantero del Zebrette, para la Copa Italia tiene una gran chance de estrenarse. No es sólo por el torneo, sino por un cambio táctico.

Udinese no quiere dejar de soñar en grande y buscará extender su gran inicio de temporada en otro de los torneos que disputa. Este miércoles 25 de septiembre desde las 13:30 horas, el Zebrette enfrenta a la Salernitana por la Copa Italia, donde Damián Pizarro puede hacer su esperado debut.

El ex delantero de Colo Colo dejó atrás los problemas físicos y días atrás sumó sus primeros minutos en un amistoso. Tras ello ha sido considerado para los encuentros en la Serie A, pero no ha visto acción hasta ahora. Sin embargo, eso puede cambiar.

Si bien muchos en Italia ven este torneo como la gran ocasión para probar jugadores que no llegan con ritmo, lo cierto es que el Bianconeri no se guardará mucho. No obstante, habrá un cambio que le deja la mesa servida al chileno para estrenarse.

Udinese va a Copa Italia con cambios y gran opción para Damián Pizarro

Alexis Sánchez no es el único chileno por el que los hinchas de Udinese esperan un debut. Damián Pizarro llegó al club como una de las grandes promesas del fútbol chileno y, gracias a sus minutos en un amistoso, ha despertado interés de los fanáticos.

Damián Pizarro ya ha sido citado en Udinese, pero ahora puede hacer su debut oficial. Foto: IMAGO.

El artillero está listo para cuando llegue el momento y esto puede ocurrir este miércoles ante Salernitana. El técnico Kosta Runjaic ya tiene definida la formación y no se guardará nada con los titulares, aunque sí presentará dos cambios de jugadores, pero también de esquema.

Hasta ahora el Udinese ha jugado con un 3-4-3, pero para la Copa Italia lo hará con un 3-5-2. En él los que saldrán son Kabasele y Brenner, quedando con una oncena compuesta por Mdauka Okoye en la portería; Thomas Kristensen, Jaka Bijol y Lautaro Giannetti en la defensa; Kingsley Ehizibue, Sandi Lovric, Jerper Karlstrom, Jurguen Ekkelenkamp y Hassane Kamara en el mediocampo; Florian Thauvin y Keinan Davis en la delantera.

¿Y esto en qué beneficia a Damián Pizarro? Resulta que este esquema fue el que se utilizó en el amistoso que disputó. Ahí compartió con Keinan Davis el rol de doble 9, mostrando una versión que llenó de ilusión a los hinchas.

Quedará esperar ahora para ver si finalmente el técnico Kosta Runjaic decide darle la oportunidad de estrenarse oficialmente. Todo dependerá del trámite del encuentro y de si sus jugadores no tienen problemas para acomodarse a este nuevo sistema.

Damián Pizarro ruega para que por fin pueda debutar en competencia con el Udinese. El delantero aspira a ir sumando ritmo no sólo para ganarse un lugar, sino que también para estar en el radar de Ricardo Gareca para la selección chilena.

¿Cuáles fueron los números de Damián Pizarro en Colo Colo?

Desde su debut hasta su salida a mediados de 2024, Damián Pizarro logró disputar un total de 58 partidos oficiales por Colo Colo. En ellos marcó 12 goles, otorgó 8 asistencias y llegó a los 3.565 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo vuelve a jugar Udinese en la Serie A?

Tras el duelo con Salernitana, Udinese volverá a poner la mira en la Serie A, donde pelea el liderato. El sábado 28 de septiembre desde las 10:00 horas el Zebrette recibe al Inter de Milán.