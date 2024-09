Damián Pizarro se transformó en uno de los temas más comentados. El delantero del Udinese dio que hablar por un particular gesto en redes sociales y que impactó a los hinchas de Colo Colo.

Es que el delantero que disputa la Serie A de Italia, le puso like a una publicación de la cuenta “azulesoficial” que es simpatizante de Universidad de Chile. Pese a que el reels es del pasado 4 de septiembre, el me gusta de Pizarro rápidamente se viralizó y provocó la reacción de la hinchada.

Con su cuenta “Dpizarro9” quedó en evidencia que no olvida sus orígenes y hasta los hinchas de Bulla comentaron su aparición.

“Damián Pizarro le dio like”, “no ocultes tu amor por la U”, y “, te entiendo, debe ser triste no tener a la hinchada más grande de Chile alentándote los 90’”, fueron parte de los comentarios en la publicación en Instagram. La que ya suma más de 17 mil likes y la mayoría son en relación al delantero nacional.

¿Damián Pizarro es de la U?

El joven delantero debutó oficialmente en Colo Colo y de la mano de Gustavo Quinteros se hizo titular indiscutido en el Cacique. Ya con Jorge Almirón en la banca logró afianzarse y finalmente permitió su venta hacia el Udinese para disputar la Serie A.

Damián se formó en la U y a los 14 años pasó a Colo Colo. Foto: Emisora Bullanguera

Sin embargo, parte de su formación la realizó en Universidad de Chile hasta los 14 años cuando emigró al Monumental. Incluso hasta referentes de la U como Johnny Herrera han recalcado que su corazón es azul.