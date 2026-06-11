Además, el jugador de Pisa de Italia analizó su futuro tras perder la categoría en la Serie A.

La Copa del Mundo comienza y pese a no jugarla, Felipe Loyola no evitó hablar del tema y le entregó su apoyo a Portugal de Cristiano Ronaldo en la cita planetaria.

La selección chilena otra vez verá por TV el torneo que reúne a los mejores países del globo terráqueo. Ya cada vez se ven más lejos en el tiempo los lindos recuerdos de Brasil 2014, los que ahora solo viven en la memoria de los seguidores de La Roja.

Loyola apoya a Portugal en el Mundial 2026

Felipe Loyola es uno de los jugadores llamados a liderar este nuevo proceso de la selección chilena. Estuvo en los amistosos ante Portugal y RD Congo en Europa, de los cuales La Roja sacó algunas conclusiones positivas de cara al futuro.

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“Sabíamos que nos enfrentábamos a selecciones de categoría mundial y el primer partido nos enfrentamos contra rivales muy fuertes técnicamente. Sabíamos que nos íbamos a defender más de la cuenta, que iba a ser difícil hacernos cargo de la pelota. Lo preparamos así por el nivel que tienen ellos y yo creo que que se mostraron cosas buenas“, explicó Loyola a Radio ADN.

Respecto al inicio de la Copa del Mundo y su candidato, el Loyola no escondió su deseo de que sea uno de los rivales de La Roja quienes ganen el torneo. “Hay muchas selecciones fuertes. Me gustaría que gane Portugal por Cristiano Ronaldo, obviamente. Siento que se lo merece, es un gran jugador”, detalló.

Loyola compartió cancha con Cristiano Ronaldo. Imagen: Getty

Felipe Loyola tuvo una temporada de dulce y agraz. Logró dar el salto a Europa con la camiseta del Pisa de Italia, pero perdió la categoría en la Serie A. Por esta razón está dispuesto a escuchar ofertas y ha sonado con fuerza en Boca Juniors.

“Ahora yo salgo de vacaciones, tengo mi cabeza en eso, en descansar. Terminé la temporada recién, así que mi cabeza está 100% preocupada ahora en descansar, en disfrutar mis vacaciones y después se verá lo que deparará el destino“, cerró el jugador de 25 años.