El jugador chileno aseguró que su deseo es quedarse en el fútbol europeo, esto en medio de los rumores de una vuelta al fútbol argentino para jugar en Boca.

Felipe Loyola es uno de los nombres del momento en el fútbol argentino. Pese a que el chileno pudo dar el salto al fútbol europeo para jugar en el Pisa de Italia, donde terminó bajando a la Serie B, ya hay voces que apuntan a un regreso al balompié trasandino.

Y es que el buen recuerdo que dejó con la camiseta de Independiente lo tienen como una posible opción para Boca Juniors, elenco que viene de cerrar un decepcionante primer semestre tanto a nivel local como internacional.

Sin embargo, el propio Loyola descartó cualquier opción de regresar a Argentina. Para el jugador de 25 años su gran objetivo es quedarse a jugar en el fútbol europeo, donde apunta a un gran sueño que tiene todavía por cumplir.

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Felipe Loyola le da un portazo a Boca Juniors

El volante chileno afirmó en charla con TNT Sports que “mi intención es competir allá, porque siento que lo hice bien. Me di cuenta del nivel y creo que tengo para quedarme en Europa e ir creciendo en mi carrera, con sacrificio y esfuerzo, como lo he hecho siempre. Confío en mis capacidades”.

Felipe Loyola jugó once partidos en esta temporada 2025/26. Anotó un gol y vio una roja en 539 minutos de acción con la camiseta del Pisa. | Foto: Getty Images.

“Pisa fue el club que apostó por mí y me abrió las puertas. Hubo conversaciones con otros equipos que no terminaron de decidirse del todo, así que estoy agradecido con mi club. Me dio la oportunidad de jugar partidos de primer nivel”, agregó.

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Para cerrar, el chileno avisó que “el sueño que me falta por cumplir es jugar Champions y estar en los mejores equipos del mundo. Siento que puedo llegar. Nadie me quita ese sueño de mi cabeza y tengo la convicción de que lo voy a lograr”.

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En síntesis