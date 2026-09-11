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Universidad de Chile

El plan de U de Chile para renovar a Eduardo Vargas: Las condiciones que ya se cumplieron

En Azul Azul quieren extender el contrato de Turboman por dos temporadas más tras su buen regreso al club en este 2026.

Por Patricio Echagüe

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La U busca como amarrar por dos años más a Edu Vargas.
© Photosport.La U busca como amarrar por dos años más a Edu Vargas.

Eduardo Vargas ha tenido que tomar un rol bastante más protagónico en Universidad de Chile del que se tenía pensado a inicios de año. Y es que lo mal que han andando Juan Martín Lucero y Octavio Rivero obligaron a Turboman a dar un paso al frente para liderar el ataque.

Afortunadamente para los azules, su nivel ha estado completamente a la altura, con varios goles convertidos y siendo uno de los mejores jugadores en esta irregular temporada 2026.

Por lo mismo el objetivo de renovar su contrato ya fue trazado en la dirigencia de Azul Azul. En el CDA quieren que el nacido en Renca siga siendo parte del romántico viajero por bastante tiempo más y así lo están dejando en claro en las negociaciones.

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Las maniobras de Universidad de Chile para renovar a Eduardo Vargas

De acuerdo a información entregada por La Tercera, la U le presentó al bicampeón de América una oferta distinta a la renovación automática que tenía en su contrato. Y es que en el bulla buscarán dar un paso extra para quedarse con Edu.

Esta propuesta considera un aumento de sueldo superior al 15% y una duración de dos temporadas más. Así, la U quiere tenerlo en el equipo hasta diciembre del 2028, ofrecimiento que Vargas todavía no responde.

Eduardo Vargas es el máximo goleador de Universidad de Chile en esta temporada 2026. | Foto: Photosport.

Eduardo Vargas es el máximo goleador de Universidad de Chile en esta temporada 2026. | Foto: Photosport.

“Dentro del club lo proyectan, junto a Charles Aránguiz, como los principales rostros del equipo para el centenario de la institución”, detallaron en el mencionado medio.

Hay que destacar en esta temporada 2026 el delantero de 36 años ha disputado un total de 26 partidos, siendo 20 por la Liga de Primera, cinco por Copa de la Liga y uno por Copa Sudamericana. Suma once goles y cinco asistencias en 2020 minutos de acción.

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En síntesis

  • Eduardo Vargas recibió una oferta de la U para renovar contrato hasta diciembre de 2028.
  • Universidad de Chile propuso a Eduardo Vargas un aumento salarial superior al 15%.
  • Eduardo Vargas suma 11 goles y cinco asistencias en 26 partidos disputados este 2026.
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