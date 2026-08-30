El entrenador albo habló tras la goleada por 5-1 sobre Audax Italiano en el Estadio Monumental por esta fecha 21 de la Liga de Primera 2026.

Colo Colo tenía plena conciencia que de ganar a Audax Italiano estiraba su ventaja en lo más alto tras la derrota de la U. Y los albos no lo desaprovecharon, dándose un festín en el Estadio Monumental al golear por 5-1 para dar otro paso clave hacia su estrella 35.

Los dirigidos por Fernando Ortiz sumaron tres puntos más en lo más alto gracias a dobletes de Javier Correa (15′ y 79′) y Leandro Hernández (61′ y 82′), además de otro tanto de Lautaro Pastrán (31′). Por su parte, el descuento itálico corrió por cuenta de Giovani Chiaverano (34′).

El propio Tano analizó lo que fue esta buena victoria sobre los floridanos, asegurando que si bien sabe que es cosa de tiempo que la estrella 35 caiga, todavía no se ha ganado nada.

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La voz de Fernando Ortiz tras el 5-1 de Colo Colo sobre Audax

El entrenador argentino afirmó a TNT Sports que “con un resultado quizás positivo, empezó a correr todo el mundo. Eso significa que nosotros jamás nos entregamos. Somos un equipo que intenta jugar, que intenta hacer las cosas correctas, pero tienen hambre de gloria”.

Colo Colo ya estiró a 16 los puntos de ventaja en lo más alto de la Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

“Todavía no conseguimos nada. Esa es la verdad. Si bien la ventaja es notoria, el partido más importante lo tenemos el domingo contra un gran equipo como Huachipato”, agregó Ortiz.

Justamente sobre ese partido ante los acereros, el argentino concluyó que “será en una cancha muy difícil. Espero que no esté en las condiciones que estaba hoy”.

Con esta victoria el Popular llegó a 52 puntos en lo más alto del torneo y le sacó 16 unidades de ventaja a Universidad de Chile, elenco que cayó en esta fecha 21 por 2-1 ante la U de Concepción en el Ester Roa.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresarán al ruedo ante Huachipato el domingo 9 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Ester Roa. Este compromiso será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis