Prácticamente todo el plantel de Colo Colo 91 se reunió en el estadio Monumental junto a Mirko Jozic, el DT que los llevó a la gloria.

Mirko Jozic sigue recibiendo homenajes. El croata ha tenido una ajetreada agenda en su visita en Chile, lo que da cuenta de la importancia del logro conseguido con Colo Colo en 1991.

Esa Copa Libertadores unió a Chile. Y ahora Mirko volvió a unir a ese plantel, pues llegaron hasta el Monumental todos los jugadores que participaron de la gesta deportiva más importante a nivel de clubes.

Eso sí, faltó un futbolista que fue muy importante en la historia del Cacique. Se trata de Marcelo Ramírez, el arquero que en aquella campaña fue reserva de Daniel Morón, pero luego se consolidó en el arco de los albos.

A pesar de haber jugado solamente un partido, ante Liga de Quito en Ecuador cuando Colo Colo ya había ganado el grupo, de igual manera tiene un espacio importante en el corazón de la hinchada.

Mirko recibió un lindo homenaje en el Monumental

La razón de la ausencia del Rambo Ramírez

Marcelo Ramírez no asistió al homenaje a Mirko Jozic por un motivo bastante importante: está de viaje fuera de Chile, lo que hacía imposible su presencia en Macul.

El Rambo siempre ha sido muy cercano a todo el plantel del 91 y tiene una excelente relación con ellos, descartándose de esta manera que no haya asistido por algún conflicto.

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Seguramente lamentará no habrá estado con los compañeros de ese equipo, debido al compromiso pactado con anterioridad.

Quien estaba en el extranjero y viajó es Ricardo Dabrowski, pues no quiso perderse la oportunidad de saludar al croata, quien lo marcó a fuego.