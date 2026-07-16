Se peleó con Fernando Díaz y ahora busca su revancha en Primera B: “Le están dando alimento a mi familia”

Nelson Sepúlveda fue presentado oficialmente en Deportes Antofagasta y recalcó que luchará por el ascenso.

El mercado de fichajes se mueve en el fútbol chileno. Mientras muchos siguen el Mundial 2026, el balompié nacional se prepara para lo que será el segundo semestre.

Por lo mismo, uno de los clubes que sorprendió con una importante oportunidad de mercado fue Deportes Antofagasta. Tras la pelea de Nelson Sepúlveda y Fernando Díaz, el volante terminó sacando la peor parte y fue borrado de Deportes Concepción.

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Ante esto, los Pumas avanzaron de inmediato y lograron quedarse con la carta del experimentado volante. Oportunidad que agradeció el “Sepu” en su presentación oficial.

“Gracias a la institución por la oportunidad, me abrieron las puertas. Soy un jugador que me entrego al máximo por los que confían en mí”, recalcó el volante que recibió el visto bueno de Luis Marcoleta.

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Nelson Sepúlveda recalcó que viene a luchar por un puesto de titular. Es que la oportunidad de vestir la camiseta de Antofagasta cayó del cielo y no quiere desaprovecharla.

“Agradezco cada palabra de aliento y apoyo. Antofagasta es el equipo que le está dando alimento a mi familia, voy a pelear todos los balones como si fuera el último”, enfatizó.

Por lo mismo, apuntó a cerrar el año de la mejor manera y con un especialista como Luis Marcoleta en la banca de dirección.

“Hay muy buenos jugadores y personas. Esperamos pelear por el ascenso directo y si no se da por esa forma, hay que luchar en la Liguilla. Esperamos estar peleando en los puestos de avanzada”, sentenció el jugador que ahora tendrá que esperar por su debut el próximo 26 de julio cuando Antofagasta visite a Puerto Montt.

En resumen:

Nelson Sepúlveda es el nuevo refuerzo de Deportes Antofagasta tras salir de Deportes Concepción.

El experimentado volante nacional recibió la aprobación del director técnico Luis Marcoleta para firmar.

El futbolista buscará conseguir el ascenso directo o clasificar a la liguilla de promoción.