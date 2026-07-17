Los fuertes vientos y lluvia que afectan gran parte del país hicieron estragos en el techo del estadio Nelson Oyarzún. La lona del techo se rajó prácticamente de arriba a abajo y ondea con las ráfagas.

El sistema frontal que afecta gran parte de Chile causa estragos entre el Norte Chico y la zona sur del país. Lo peor de todo es que los pronósticos deparan varios días más de lluvias y viento ininterrumpido por un río atmosférico categoría 5.

Y la infraestructura deportiva del país no es ajena. Ya se habían reportado problemas en el estadio Germán Becker de Temuco, y una situación parecida atraviesa el Nelson Oyarzún de Chillán, donde hace de local Ñublense.

El recinto de la Región del Ñuble fue víctima de las fuertes ráfagas de viento, las que rajaron casi por completo la tela en un sector del techo.

“El frente climático volvió a pasar la cuenta en Chillán. La tensoestructura del techo del Estadio Nelson Oyarzún sufrió nuevos daños producto del sistema frontal que afecta a la zona“, informó el medio partidista de Ñublense, Rincón del Rojo.

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Las imágenes del techo rajado del Nelson Oyarzún

Agregaron que “las imágenes muestran nuevas afectaciones en la cubierta, una situación que ya se había registrado en eventos climáticos anteriores y que vuelve a poner el foco en la infraestructura del principal recinto deportivo de Ñuble”.

Cabe recordar que el extenso temporal que afecta el norte, centro y sur del país ya había obligado a suspender la final de la Copa de la Liga y la fecha en todas las categorías del balompié nacional.

Ahora habrá que esperar la revisión del estadio Nelson Oyarzú, considerando que la fuerza de los vientos, más la resistencia de la tela que ahora ondea junto a las ráfagas, bien podría generar algún daño estructural en el techo.

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La preocupación de Ñublense está en el duelo contra Palestino, programado para el próximo domingo 26 de julio en el Nelson Oyarzún, en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera.

Resumen:

-Estadio Nelson Oyarzún sufrió la rotura de su techo por el sistema frontal.

-Copa de la Liga y la Primera B fueron suspendidas por el extenso temporal.

-Ñublense recibe a Palestino el domingo 26 de julio por Liga de Primera.