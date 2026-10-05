El ex DT del Pije dejó atrás la cesantía tras complejo paso por la Primera B. Sigue ligado al fútbol chileno, pero desde otra vereda.

Arturo Sanhueza tomó un segundo aire en su carrera. El entrenador que salió hace pocos meses de la banca de Deportes Temuco se reinsertó rápidamente en la actividad y sigue ligado al fútbol chileno.

Su polémica salida del equipo de Primera B no fue impedimento para que el ex Colo Colo estampara la firma en “otro equipo”. Esta vez, en la región del Biobío será el nuevo desafío que ya tuvo debut para el Rey Arturo.

“¡Bienvenido a casa, Arturo! Arturo Sanhueza forma parte del equipo de Sabes Deportes analizando lo mejor del fútbol”, informó el medio deportivo que cubre el fútbol de la región sureña.

Así debutó Arturo Sanhueza

Arturo Sanhueza ya tuvo su primera vez en los micrófonos de Sabes Deportes y de entrada se subió al debate de la polémica del momento. ¿Se debe mantenera a Nicolás Córdova como DT de la selección? El ex entrenador de Temuco le dio su apoyo.

“Coincido (mantener a Córdova), porque traer otro argentino que no conozca… Siento que el fútbol chileno tiene buenos futbolistas y se puede competir“, dijo Héctor Arturo.

Para Sanhueza, la opción de mantener a Nico Córdova es lo mejor, ya que con un nuevo DT que “tengamos que sacarlo porque no gana en las seis primeras fechas. Después hay que volver nuevamente y que de nuevo tome interinato Nico Córdova”.

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“Un opina no sabiendo la interna de lo que está pasando. Todos estamos de acuerdo con que venga Pellegrini, pero debe haber un cambio radical para que él pueda estar”, cerró.