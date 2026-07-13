Tiene 25 años y disputó una veintena de encuentros en el Romántico Viajero, aunque estuvo casi dos temporadas fuera de las canchas por lesiones que no lo derrumbaron. ¡Y le contó a RedGol sus deseos para 2026 y el año siguiente!

Este lateral derecho de 25 años fue sindicado como una de las promesas juveniles de la U de Chile, aunque actualmente su intención es rendir de la mejor manera posible en la Segunda División. Las referencias son para Daniel Navarrete, quien estuvo mucho tiempo marginado por problemas físicos.

Y hoy en día milita en Real San Joaquín, que el pasado fin de semana sufrió un durísimo traspié en el hermoso Claro Arena: cayó por 5-1 ante Atlético Colina en la 14° fecha de la Liga de Segunda. Más allá de eso, Navarrete tiene varios objetivos en mente para este 2026.

Pero no olvida esos tortuosos días en que no podía dejar atrás las lesiones. “Fue un proceso difícil, fueron dos años fuera de las canchas. Pero contento por poder volver a jugar y sumar hartos minutos para el otro año, si se da todo bien, poder dar un salto a algún equipo”, le dijo a RedGol este marcador de punta.

Daniel Navarrete en la marca de Leonardo Valencia durante la campaña 2022. (Felipe Zanca/Photosport).

“Las lesiones de rodilla son difíciles. Hay que ser fuerte de cabeza y darle para adelante”, añadió Navarrete, quien totalizó 20 encuentros con la camiseta del Romántico Viajero, según la estadística de Transfermarkt. También tuvo un paso por A.C. Barnechea.

Cuando le consultaron por su motivación para retornar a la competencia tras esa extensa ausencia, que duró casi todo 2024 y el año pasado completo, fue muy enfático. “Luché por la familia, son muchos años en el fútbol. Desde chico”, aseguró Daniel Navarrete, quien jugó todo el encuentro en la abultada caída ante el cuadro colinano.

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El gran deseo de Daniel Navarrete, el ex U de Chile que intenta el despegue en Segunda División

Por el momento, este exjugador de la U de Chile tiene la campaña de la Segunda División como foco principal. Pero sabe que también hay que mirar los desafíos con ambición. “No hay que darse por vencido nunca y luchar por mi sueño de siempre”, fue su declaración de principios.

Daniel Navarrete ante la marca de Jimmy Martínez, en aquel entonces en Huachipato y hoy, en Universidad Católica. (Javier Vergara/Photosport).

“Quiero hacer un buen año acá primero. Tratar de jugar la mayor cantidad de partidos posible. Y si dios quiere, que el otro año se dé una oportunidad”, sentenció Daniel Navarrete, quien registra 11 presencias en Real San Joaquín, según el reporte de Transfermarkt.

Navarrete llegó a aquel club con la gestión de Luis Beiza, quien mediante la cuenta de Instagram de LB Representación, confirmó el fichaje y presentó así al marcador de punta. “Jugador con proyección, disciplina y compromiso dentro y fuera de la cancha”, rezaba la agencia en dicha red social. El tiempo y su rendimiento dirán si se cumplen sus anhelos en el balompié nacional.

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