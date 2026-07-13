El Romántico Viajero comenzó sus trabajos para la segunda rueda con el DT tomando importantes medidas con sus figuras. Este lunes será clave.

La U de Chile vuelve a los trabajos con la mira puesta en repuntar en la segunda rueda. El Romántico Viajero regresó a los entrenamientos el sábado recién pasado, con Fernando Gago tratando de cuidar lo que más puede a sus figuras.

El técnico no lo pasó nada de bien en el cierre del semestre y no solo por los resultados obtenidos en la Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga. El DT también sufrió con los problemas físicos de sus jugadores, por lo que toma una drástica decisión.

Y es que con la idea de no desgastar mucho al plantel, el técnico se tomará con calma las cosas para no arriesgar a nadie. De hecho, en esta jornada se esperan exámenes médicos para saber el verdadero estado de quienes pelearán por un lugar como titular.

La U se arma para la segunda rueda: Gago aliviana cargas para no quemar al plantel

En la U no se quieren arriesgar a perder a más figuras y comienzan su intertemporada con calma. A pesar de que los trabajos son intensos, Fernando Gago cuida al plantel para no sufrir más lesiones como las que afectaron al equipo en el primer semestre.

Fernando Gago pone a tono a la U para la segunda rueda. Foto: U. de Chile.

Si bien las prácticas comenzaron el sábado por la mañana, desde este lunes se le meterá el pie al acelerador. Según informó Emisora Bullanguera, la planificación azul considera trabajos solo en uno y no en doble turno, lo que marca desde ya la idea del DT.

El citado medio detalló que Fernando Gago cuidará a sus figuras, las que este lunes serán sometidas a exámenes médicos. “Estos se desarrollarán el lunes a primera hora para todos los jugadores, en algo que marcará la pauta de trabajo individual para cada uno de los miembros del equipo”, señalaron.

ver también Mariano Puyol le golpea la mesa a Alexis Sánchez: “Si quiere venir a U de Chile que lo demuestre”

Esto le permitirá al técnico tener mayor claridad sobre el estado en que se encuentran sus figuras antes del segundo semestre. Esto, con la idea de recuperar a los que estén con problemas y que pueda estar la mayoría a disposición para recuperar el terreno perdido.

Los trabajos del elenco estudiantil se llevarán a cabo en los próximos días, con miércoles y domingo como jornada libre. Esto, para así enfocarse de lleno en el regreso a las canchas el próximo domingo 26 de julio cuando visiten a Audax Italiano desde las 17:30 horas.

Encuesta¿Podrá la U pelear el título en la segunda rueda? ¿Podrá la U pelear el título en la segunda rueda? Ya votaron 0 personas

Fernando Gago comienza su plan para levantar a la U en la segunda rueda. El Romántico Viajero no lo pasó bien pero aspira a repuntar y así soñar con títulos al final de la temporada.

Así está la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

ver también Díaz y la U contra Mandreva: capitán azul le para el carro y recibe un festival de críticas

En resumen, la U y Gago