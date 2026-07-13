Jaime Carreño, volante de 29 años que milita en Real San Joaquín, habló maravillas del reducto que hicieron los Cruzados y llamó a todo el fútbol chileno a tomarlo como ejemplo.

No sólo la Universidad Católica tiene el privilegio de hacer de local en el hermosísimo Claro Arena. También lo hace Atlético Colina, que había sufrido una derrota ante Trasandino en aquel recinto. Pero lavaron cualquier herida con una goleada ante Real San Joaquín.

Fue un 5-1 que el cuadro colinano celebró con fervor. Y fue ante un equipo que tuvo entre sus titulares a un jugador que alzó seis campeonatos con la Franja: Jaime Carreño, volante que jugó 65 minutos de aquel encuentro. Fue reemplazado por Cristian Marapacuto.

Y luego de la contundente goleada en contra, Carreño conversó con RedGol para hablar del retorno a un lugar que considera su casa. “Reencontrarse con el estadio es hermoso para mí, los mejores recuerdos de mi vida los tuve acá. Vine hace varios meses al Adiós capitanes y ahora venir de nuevo es muy lindo”, dijo el futbolista de 29 años, quien revivió el primer título bajo el alero de Mario Salas.

Así celebró Carreño un gol que definió un Clásico Universitario en abril de 2016. (Marcelo Hernandez/Photosport).

“Recuerdo cuando salimos campeones en 2016. Eso es imborrable para mí y todos los hinchas de la Católica. Feliz de volver acá, me hubiese gustado irme con un triunfo, pero ya volveremos a jugar con ellos y esperamos llevarnos los puntos a casa”, fue el desafiante mensaje de Carreño para cuando haya una revancha.

Jaime Carreño al lado de Benjamín Kuscevic festejan el primer título del bicampeonato conseguido en 2016. (Felipe Zanca/Photosport).

ver también Fue campeón en la UC, emprendió en un negocio, es DT de la Sub 8 de Magallanes y sueña en Real San Joaquín: “Me reencanté”

Jaime Carreño invita a clubes del fútbol chileno a imitar a Católica con el Claro Arena

Jaime Carreño sabe perfectamente que el Claro Arena no sólo es infraestructura que beneficia mucho a la Universidad Católica. También a todo el país. Y así lo manifestó en esta entrevista que le concedió a RedGol. “Es imponente venir y jugar acá”, aseguró el mediocampista hexacampeón en los Cruzados.

Jaime Carreño celebró así el título que los Cruzados obtuvieron tras vencer a Audax el 30 de abril de 2016. (Felipe Zanca/Photosport).

Allí conquistó el Torneo de Apertura y el Clausura 2016, la Supercopa de ese mismo año. También el Campeonato Nacional 2018, el de 2019 y la Supercopa de esa campaña. “Ves las instalaciones, todo ha cambiado para mejor”, expuso Carreño, quien en su carrera defendió a varios clubes.

Buonanotte celebra junto a Jaime Carreño tras el gol del volante ante Deportes Temuco para firmar el título de campeón en 2018 bajo la tutela de Beñat San José. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Como Deportes La Serena, Universidad de Concepción, Deportes Iquique, Santiago Morning, Everton de Viña del Mar y hasta el Oriente Petrolero de Bolivia. Todos esos equipos forman parte de su bitácora futbolera. “Este estadio le hace bien al fútbol chileno”, lanzó Carreño.

“Para los hinchas de Católica es un orgullo tener este estadio para disfrutar el fútbol. El estado del campo y la galería. Si los equipos se plantean tener estadios de esta calidad el fútbol irá mejorando”, sentenció el otrora volante de la UC, un amor que nunca olvida.

ver también Colo Colo se inspira en Claro Arena: Mosa anota detalles para el nuevo Monumental

Revisa las declaraciones de Jaime Carreño