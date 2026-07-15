Fue regalón de Diego Maradona, lo cortó Jorge Almirón y ahora busca revancha en la Liga de Primera

Jorge Broun de 40 años llega al arco de la “U” de Concepción y firma contrato hasta 2027 con el elenco estudiantil.

Mientras los ojos del planeta se ponen en el Mundial 2026, el mercado de fichajes sigue su rumbo y en el fútbol chileno empieza a presentar importantes movimientos. Es así como la Universidad de Concepción concretó la llegada de un experimentado portero.

Para el segundo semestre, el cuadro del Campanil aseguró el fichaje de Jorge Broun. El portero de 40 años cuenta con una extensa carrera en el fútbol argentino.

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Se formó en Rosario Central y defendió el arco del canalla por diez años, donde ganó tres títulos. También militó en el Ludogorets de Bulgaria. Pero también conoce al revés y al derecho el fútbol chileno ya que entre 2013 y 2015 jugó por Deportes Antofagasta.

El tema es que su llegada trae polémica ya que fue cortado por Jorge Almirón. Pese a ser uno de los más queridos por los hinchas, de forma abrupta puso final a su ciclo en el cuadro de sus amores. Por lo que buscará su revancha en la Liga de Primera.

De regalón de Maradona a jugar en la Liga de Primera

Jorge Broun ha destacado con su experiencia en Argentina. Incluso se transformó en el regalón De Diego Maradona, a tal punto que el “10” lo llamó para ser el portero titular en Gimnasia Esgrima de La Plata.

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“Me escribió mi representante y me dijo que me iba a llamar el Diego. Cuando ocurrió me preguntó si quería ser su portero y le dije que sí de inmediato”, recalcó “Fatu”, que heredó el apodo de su padre que tenía una panadería en Rosario donde destacaban las media lunas y las facturas.

Tras ello, en el “Lobo” fue su referente y vivió más de un momento que atesora hasta el día de hoy. Incluso en entrevistas ha revelado que guarda todavía la conversación en Whatsapp que tuvo con el “10” y que cada cierto tiempo escucha nuevamente los audios que le mandaba Maradona.

“A mi señora no le caía bien. Pero cuando lo conocí y ella también pudo conocerlo, nos sorprendimos. Siempre veía su mundo como muy lejano. No pensaba ni siquiera en sacarme una foto. Y cuando hablo con él, perdón, cuando hablaba, o me llamaba por teléfono o me trataba con tanta naturalidad, no lo podía creer. Todo era una locura”, recalcó a Clarín.