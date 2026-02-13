No se vio en TV: El gesto de Diego Simeone que hizo enfurecer a Lamine Yamal

La Copa del Rey suma un nuevo condimento tras la disputa de las semifinales de ida. Atlético Madrid, que ya eliminó al Real Betis de Manuel Pellegrini, ahora superó de principio a fin a Barcelona y se quedó con un contundente triunfo por 4-0 en el Estadio Metropolitano. Sin embargo, el resultado quedó opacado por la actitud de Diego Simeone.

El DT no se guardó nada y celebró como un hincha más la goleada ante los catalanes. El tema es que hasta se burló de Lamine Yamal en medio del partido. Lo que llamó la atención por la insólita actitud que tomó el adiestrador trasandino.

La provocación no se apreció en la transmisión oficial. Por lo que las ágiles cámaras de El Chiringuito fueron las que captaron como el “Cholo” le hacia un tres con la mano por los goles que ya habían anotado. Lo que fue directamente al “10” del Barza.

Incluso se habla que la provocación vino tras el tanto de Ademola Lookman y que justamente pasó por el sector de Yamal. Por lo que no desaprovechó la chance de enrostrarle en la cara el error al crack español.

¿Qué le dijo Diego Simeone a Lamine Yamal?

Dicho registro tiene más de 300 mil visualizaciones y fue replicado por la prensa internacional. Especialmente por la actitud de Simeone que no es primera vez que saca a sus rivales con conductas fuera de la cancha. El caso más conocido fue el round con el Real Madrid y que terminó pidiéndole disculpas a Vini Jr.

“El reincidente gesto de Simeone a Lamine que indigna al Barça”, tituló el Diario Sport. Además se enfatizó que el adiestrador pasó por alto cualquier culpabilidad por sus actos. Mientras que Mundo Deportivo catalogó de “provocación” lo realizado por Simeone y de una nueva motivación para Lamine Yamal para dar vuelta la llave. Por lo que ahora habrá que esperar para la revancha que será el 3 de marzo.