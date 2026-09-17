Sigue el debate por el nuevo DT de la Roja. Uno que ha dirigido varios clubes nacionales enumeró las razones para respaldar al actual estratega.

Nicolás Córdova dio una charla a los medios y presentó su plan para el futuro de la selección de Chile. Sin aún saber si él seguirá al mando, el debate en el fútbol nacional se instaló sobre quien debe ser el elegido.

Mientras unos llaman a esperar a Manuel Pellegrini hasta 2027, otros se la juegan por el actual entrenador chileno. Uno de ellos es Patricio Graff, DT de Audax Italiano, quien viene de escapar de la zona roja en la Liga de Primera.

“Tiene que ser un entrenador chileno y tiene que ser Nico Córdova, porque hay un desgaste detrás y merece la confianza de los que trabajamos en el fútbol chileno. Él merece la confianza de la ANFP y su oportunidad”, dijo en De Fútbol se Habla Así.

Los méritos de Nico Córdova para dirigir a Chile

Patricio Graff siguió con su firme defensa al trabajo de Nicolás Córdova y enumeró las razones de por qué debe ser ratificado como el entrenador de la Roja. El DT de Audax apuesta por un respaldo total a su proceso.

“Córdova lo está haciendo muy bien, pero se necesita que se haya definido quién será el entrenador y ahí proyectar. Él lleva muchos años trabajando en el grupo, muchos jóvenes y los procesos no son siempre crecientes, tienen altibajos”, recalcó.

Para el argentino ex DT de Coquimbo, en la Federación de Chile deben ponerse las pilas porque “para que ese proyecto pueda hacerse fuerte necesita un respaldo y eso debe ser en toda la gente que trabajamos aquí en Chile”.

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Por lo menos hasta las elecciones de la ANFP, el 19 de noviembre, Nicolás Córdova seguirá siendo el entrenador de la Roja. A fin de mes se jugarán amistosos en Norteamérica, ante Canadá, Estados Unidos y el 6 de octubre frente a México.