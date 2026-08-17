El Pincha y los Cruzados viven otra batalla fuera de la cancha de Copa Libertadores.

Antes de que se juegue la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata logró ganarle otro partido a Universidad Católica. Están cerca de sellar el arribo de un jugador que querían en Las Condes.

El Pincha y los Cruzados se enfrentan en los octavos de final del torneo de clubes más importante de América. En la ida jugada en Argentina igualaron 1-1, lo que deja mejor posicionado al equipo chileno, ya que ahora podrán definir todo de local en el Claro Arena.

Estudiantes le gana a la UC

Durante la última semana del mercado de pases en el fútbol chileno, Universidad Católica tenía como prioridad el incorporar a un defensa. Uno de los jugadores que seducía en la precordillera, era Matías Catalán, el chileno que milita en Talleres de Córdoba.

Catalán está cortado en la T por no renovar su contrato y no es considerado por Jorge Sampaoli, por lo que le buscan una salida. Si bien la UC lo intentó, finalmente no lo obtuvieron y terminaron fichando a Agustín García Basso, quien llegó libre desde Racing. El mercado en Chile ya cerró.

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¿Y qué sucede con el buen Matías Catalán? Pues bien, ahora es Estudiantes de La Plata el equipo que va con todo por el jugador de 33 años. Desde diversos medios como TyC Sports, reportan que las negociaciones van muy avanzadas.

De no mediar nada extraño, Catalán será nuevo jugador del Pincha. Algo curioso, ya que son los actuales rivales de Universidad Católica. Claro que por razones lógicas, no estará en el choque de vuelta y recién podría jugar si es que avanzan a cuartos de final, algo que en Las Condes quieren evitar.

Matías Catalán tendrá nuevo equipo en Argentina. Imagen: Photosport

La UC y Estudiantes de La Plata jugarán la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores este martes 18 de agosto a las 20:30 horas, en el Claro Arena de La Condes. Los Cruzados buscan su paso a la ronda de los ocho mejores de América.