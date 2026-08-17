Joaquín Tobio Burgos, mediocampista de 21 años, tuvo una semana soñada en los Pincharratas y ahora espera materializar el buen momento con una clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Esto dijo él y tres compañeros.

Universidad Católica tuvo jornada de descanso en el certamen local de Chile, pues jugaba ante Coquimbo Unido por la fecha 19, mientras que Estudiantes de La Plata tuvo un festejado clásico ante Gimnasia y Esgrima. El cuadro Pincharrata venció por 4-0 en casa a su acérrimo rival.

Los Pincharratas afinan detalles para la revancha contra los Cruzados en medio de un clima que no puede ser más positivo. Esa paliza ante el Lobo en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi los llenó de confianza para visitar el hermoso Claro Arena en la revancha por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Y así lo dejó claro Joaquín Tobio Burgos, autor del 1-0 parcial ante los Cruzados que también marcó un tanto de buenísima calidad ante los Triperos. “Soñado. Vengo de un gol en la Copa, este es mi primer partido en un clásico”, manifestó el mediocampista de 21 años tras el partido.

Así celebró Joaquín Tobio Burgos su gol ante la Católica. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Que sea gol, asistencia y encima con una victoria 4-0, mejor no lo podría haber soñado. La lluvia le da el toque a esta emoción y alegría. Ahora iremos con todo a llevarnos la victoria en la Copa. Siempre soñé con ganar un clásico. Es orgásmico”, agregó Tobio Burgos, futbolista surgido en las inferiores del club.

Otro que fue titular en este duelo ante Gimnasia fue Adolfo Gaich, aunque el estelar para el duelo ante los Cruzados probablemente será Guido Carrillo. “La imagen que queda es el festejo con la gente. Estamos muy contentos por eso, ganar así un clásico no es fácil”, afirmó el centrodelantero.

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Estudiantes saca pecho tras golear en el clásico antes de viajar a Chile a la revancha vs Católica

En Estudiantes de La Plata tienen el foco puesto en el viaje a Chile para definir la llave de octavos de final de la Copa Libertadores ante Universidad Católica. Aunque llegarán envalentonados tras este 4-0 incontestable ante Gimnasia, que terminó con dos jugadores menos por expulsiones.

“Fuimos superiores y golpeamos en los momentos justos. El martes tenemos otra final y nos estamos preparando con todo”, aseguró Gaich, portentoso atacante que en la ida ante la Franja estuvo en el banco de suplentes. Y lo más probable es que repita eso en la precordillera.

Otro que sacó la voz fue Alexis Castro para definir el sentimiento del plantel por esta paliza a su acérrimo contendor. “Hay muchas palabras. Diría que hermoso. No es poca cosa, creo que son partidos que marcan la historia del club. Feliz de formar parte de ese pedacito de historia”, manifestó el volante que apunta a ser titular ante la UC.

Así celebró Alexis Castro junto a Joaquín Tobio Burgos el 1-0 parcial ante los Cruzados. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Y Ezequiel Piovi recordó a un ídolo Pincharrata. Un DT que fue finalista del Mundial de Brasil 2014 en la selección de Argentina, que conquistó la Copa Libertadores en Estudiantes y murió en diciembre de 2020. “También hasta la roja estábamos mejor que ellos, pero obviamente cambia el partido y lo manejamos de otra manera. La ciudad está en orden como dijo (Alejandro) Sabella”, cerró el Keki.

Ezequiel Piovi en un duelo ante Jimmy Martínez. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Recuerda que el partido entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se podrá ver en vivo a través de Disney+.

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¿Cuándo juegan la revancha la Católica y Estudiantes?

El duelo de vuelta entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores tiene fecha: se disputará el martes 18 de agosto a contar de las 20:30 horas en el hermosísimo Claro Arena.