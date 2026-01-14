La Jefa ya tiene nuevo club oficialmente: Carla Guerreo fue anunciada como flamante refuerzo de Universidad de Concepción tras su sorpresiva salida de Universidad de Chile, club en el que fue formada, del que es hincha y al que había vuelto en 2020.

Cabe recordar que Guerrero anunció a fines de diciembre pasado su salida de las azules de forma abrupta y sorpresiva, generando el lamento de los hinchas de la U y generando dudas sobre su futuro. Tras unas semanas ya tiene nuevo equipo.

“¡Bienvenida al Campanil, Carla! Saludamos a Carla Guerrero, nueva jugadora del Fútbol Femenino de Universidad de Concepción”, publicó el cuadro penquista.

Agregan que “la defensora chilena cuenta con una destacada y extensa trayectoria nacional e internacional, siendo formada en Universidad de Chile y desarrollando una sólida carrera en clubes de Chile, Colombia y España, incluyendo pasos por Independiente Santa Fe y Rayo Vallecano”.

“Carla ha sido referente histórica de la selección chilena, participando en Copas América, Juegos Sudamericanos y siendo parte del proceso que llevó a La Roja a clasificar por primera vez a una Copa Mundial Femenina de la FIFA, además de ejercer como capitana del combinado nacional”, complementan.

Carla Guerrero tiene nueva universidad: refuerzo de UdeConce.

Publicidad

Publicidad

UdeConce sentencia que “llega al Campanil para aportar liderazgo, jerarquía y experiencia de alto nivel a nuestro plantel femenino. ¡Un orgullo tenerte con nosotros, Carla Guerrero! Mucho éxito en esta nueva etapa defendiendo los colores del Campanil”.

Entre las altas, Guerrero se suma en Universidad de Concepción a las seleccionadas paraguayas María Vecca y Gloria Villamayor; Fernanda Hidalgo, Camila Pavez y el entrenador Daniel Carrasco.

Carla Guerrero arriba a UdeConce con 38 años tras defender las camisetas de la U, Everton, Colo Colo, Independiente de Santa Fe y Rayo Vallecano.

Publicidad