Gareca revela charlas claves con Pellegrini y otro ex DT de la UC para asumir en la Roja

Ricardo Gareca sabe que Manuel Pellegrini es un hombre muy respetado en el fútbol chileno y por eso mismo recurrió a él mientras negociaba con la Roja. El Tigre fue presentado oficialmente como DT de la selección nacional y reveló que hubo una charla clave con el Ingeniero.

“Me gustó la conversación que tuvimos con la dirigencia. Eso fue importante. Me gustó la conversación que tuve con Manuel Pellegrini. Él forma parte de los técnicos que uno tiene en la mira por lo que ofrece en el campo de juego”, relató Gareca en la conversación que tuvo con la periodista Javiera Naranjo.

El experimentado entrenador argentino de 65 años contó que tiene mucha cercanía con un miembro del staff del Ingeniero. “Tengo una enorme amistad con el ayudante de campo, el Flaco (Rubén) Cousillas. Dentro de las cosas que me dijo Pellegrini, que fue algo muy importante, fue que el chileno no se cree menos que nadie”, apuntó el ex seleccionador de Perú.

“Sin duda que viniendo de él, que es una voz autorizada, es algo que moviliza. Lo tomo muy en cuenta y es muy importante. Habla de una característica de persona y jugador que me hace saber que puedo contar con él. Eso es algo que me interesa”, marcó el ex DT de Vélez Sarsfield.

Agregó más detalles en su respuesta. “Sabiendo que los partidos son complicados, creemos que nosotros también somos complicados para los demás. Es cuestión de prepararnos”, aseguró el trasandino, quien profundizó sobre los aspectos que destacó de esa charla con Pellegrini.

Gareca desclasifica la importancia de Pellegrini y Falcioni para tomar el mando de la Roja

Ricardo Gareca tuvo un diálogo con Manuel Pellegrini durante las tratativas con la Roja. “Él es un referente dentro de lo que me gusta, siempre lo ha sido y se lo he manifestado. Pero tengo muchos modelos: Ancelotti es uno que me gusta. Guardiola es del gusto de todos. En Argentina Bielsa”, detalló el Tigre.

Y recordó otro entrenador que pasó por la UC. “Uno que es amigo mío, Falcioni, que trabajó en la Católica, me habló maravillas del país. En una de las conversaciones que tuve con él, me dijo que ‘si te tocara ir a Chile, me gustaría que fueras para que vivas la experiencia”, aseguró el Tigre.

Se refería a Julio César Falcioni, quien tuvo una estadía muy poco fructífera en la Franja, desde julio hasta noviembre de 2014. “‘Me tocó que me hicieran sentir muy cómodo en todo aspecto’, me dijo también. Eso tiene que ver con el país y el trato que recibió con gente que trabajaba acá”, culminó el ex adiestrador de Talleres de Córdoba y Palmeiras de Brasil.

Aunque esas conversaciones no fueron lo único que inclinó la balanza. “Sobre todas las cosas, el enfrentamiento con los jugadores de Chile durante tantos años. Es una selección de mucho respeto, que siempre me provocó sensaciones de dificultad. Tratar de analizarla, enfrentarla, programar el partido, salir a ganarles. Todo siempre fue una situación de dificultad. De mucho enfoque, trabajo. Eso me lleva a aceptar el desafío sin lugar a dudas”, cerró.

