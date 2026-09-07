Tras salida de Héctor Almandoz: La lista de los nueve entrenadores despedidos de la Primera B

El adiestrador trasandino cerró su tercer ciclo en Deportes Copiapó y se suma a la larga lista de detén que recibieron el sobre azul.

Se acabó el tercer ciclo de Héctor Almandoz en Deportes Copiapó en la Primera B. Tras la reciente derrota ante San Marcos de Arica, la dirigencia decidió dar por finalizado el proceso del adiestrador trasandino.

“Hoy termina una etapa, pero queda una historia que será siempre parte de Deportes Copiapó. Gracias, profesor, por ser parte de ese camino, por el trabajo realizado y por cada momento vivido defendiendo nuestros colores”, publicó la cuenta oficial del “León de Atacama” para despedir al adiestrador.

ver también Se quejó por el “fútbol amateur” en la Primera B y fue despedido de su cargo: suena un DT viejo conocido

Almandoz se transformó en uno de los entrenadores más queridos, especialmente tras el ascenso conseguido en 2022 y que amargó a Cobreloa. Sin embargo, las últimas últimas tres derrotas fueron lapidarias para su ciclo.

Para peor, Copiapó ahora quedó décimo con 30 unidades y ve de lejos la chance de meterse en la Liguilla. Esto porque Puerto Montt con 34 es el último clasificado. Por lo que las últimas siete jornadas serán de infarto en el ascenso.

Además de Héctor Almandoz: Los nueve entrenadores despedidos en la Primera B

Pero la salida de Héctor Almandoz no tan solo muestra la exigencia que tiene Deportes Copiapó por volver a la Liga de Primera. Además es el fiel reflejo de lo que ocurre en la Primera B donde los resultados son urgentes y la paciencia brilla por su ausencia en la división.

A la salida del trasandino también se suman Erwin Durán y Jaime “Pillo” Vera que fueron despedidos de Rangers. También está el caso de Gonzalo Villagra en Unión Española, Rodrigo Guerrero que dejó Deportes Iquique, John Armijo en Santa Cruz, Luis Landeros en U. San Felipe), Emiliano Astorga en Puerto Montt por temas personales y Arturo Sanhueza que dejó la banca de Deportes Temuco.

Erwin Durán ahora asoma como opción en Copiapó. A principio de año dejó Rangers.

Ahora el fútbol da revanchas. Y en el caso de Astorga, recibió una segunda oportunidad justamente en el lugar que dejó Sanhueza en Temuco. Pero este no sería el único cambalache. También se especula que Durán podría asumir el lugar de Almandoz para la recta final de la “B” y así volver a soñar con el milagro del ascenso.