A pesar de haber empatado dos partidos seguidos, Colo Colo está cerca de coronarse campeón. Lo puede hacer en el Monumental.

Colo Colo ha tenido dos pinchazos consecutivos que bajonearon un poco a los hinchas albos, que tras haber derrotado a U. de Chile y goleado a Audax Italiano estaban en éxtasis.

Contra Huachipato y Concepción no encontraron la llave del gol, por lo que apenas pudieron sumar un tanto que fue gracias a un autogol que le regaló el León de Collao.

A pesar de ese ambiente de desazón que se sintió en Macul tras la igualdad contra los lilas, los albos aún mantienen una buena diferencia sobre U. de Chile y la U. Católica, sus más cercanos perseguidores.

Son 12 unidades los que tiene de ventaja, cuando quedan apenas 7 fechas para que se termine el torneo. La estrella 35 está muy cerca de llegar al Monumental.

Colo Colo busca su estrella 35

Las matemáticas no fallan: Colo Colo puede ser campeón ante la U. de Conce

Colo Colo necesita 8 puntos más en esos siete partidos para salir campeón. Eso sí, no tiene un fixture fácil cuando se retome el torneo en octubre, tras el receso por la Fecha FIFA.

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Los albos tienen que jugar como visitante ante Coquimbo Unido y luego en La Cisterna ante Palestino, rivales ante los que espera retomar la senda del triunfo.

En caso de ganar ambos duelo, puede coronarse campeón contra la U. de Concepción en el Monumental en la Fecha 26 obteniendo una nueva victoria.

Ese partido está programado para el fin de semana del 1 de noviembre, por lo que en 45 días puede haber fiesta total en el pueblo colocolino.