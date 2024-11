Los beats que marcaron los inicios del 2000’ regresan al país en enero, cuando la banda alemana se presente en Santiago y Concepción durante la nueva edición de la fiesta retro.

Te contamos cuáles son los detalles y cómo puedes comprar entradas a la Fiesta Grado 3 que se realizará en Santiago y Concepción.

El eurodance regresa a la Fiesta Grado 3

“Queremos volvernos locos con todos los asistentes de la fiesta. Presentaremos todos los grandes éxitos y los entretendremos a todos a un alto nivel”, expresó 666 sobre su próxima visita a Chile como parte del Lineup de Fiesta Grado 3.

El evento reúne a una serie de artistas de la década de los 90´e inicios de los 2000, diseñando una experiencia nostálgica retro para todos quienes siguen disfrutando de los grandes temas que musicalizaron la época.

Algunas de esas canciones son “Alarma!” y “Bomba”, clásicos del dúo alemán eurodance con los que sorprendieron al mundo en los 90, integrando el español a las letras de sus canciones.

“Para mí el español es el idioma más emotivo y también sexy del mundo. Con la letra en español tuve la sensación adecuada de sacar pensamientos y sentimientos para infectar a las personas con una melodía pegadiza”, afirmó el Dj Mike Red.

Junto a Mr DEMON, el dúo tocará este 11 de enero en el parque Estadio Nacional en Santiago y el 12 de enero en el Club Hípico de Concepción.

Los Dj volvieron a tocar los éxitos de 666 tras un receso en 2005. Desde entonces, nuevos remix de algunas de sus canciones más icónicas han conquistado a un nuevo público, alcanzando nuevas generaciones.

“Es fantástico ver que a la generación joven le gusta el remake, que puede bailar y saltar al ritmo de los nuevos sonidos. Para mí siempre es un desafío interpretar nuestros temas y no me importa si el público es joven o mayor, negro o blanco, cristiano o budista. Me encanta entretenerlos a todos con nuestra creatividad: nuestras melodías”, indicó Mr. DEMON.

La fiesta que da inicio al verano

Haciendo alarde de su destreza para invitar artistas que rememoran lo mejor de la nostalgia millenial, Grado 3 cuenta con un lineup de artistas que marcaron la adolescencia y juventud de los millennials.

Junto con 666, Grado 3 trae a Chile a A*Teens en su gira de regreso. Otro de los imperdibles del line up 2025 es 2 Unlimited, la banda cuyos beats han cautivado a jóvenes generaciones fanáticas de Mortal Kombat.

El listado lo completan grandes artistas nacionales como Proyecto Uno, Supernova, Glup!, Tronic, el Dj Rockola Fiesta y populares artistas latinos como un infaltable en las fiesta de la época: Fulanito.