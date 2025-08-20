Este lunes se reveló una impactante situación que involucra al exfutbolista Jean Paul Pineda: Su pareja fue detenida durante la noche del pasado lunes por asociación criminal vinculada al robo de autos y camiones.

La noticia fue revelada por el matinal de CHV “Contigo en la mañana” en donde señalaron que la detención de Valentina Castro de 27 años, se produjo en el departamento de Pineda.

El espacio que conduce Julio César Rodríguez se contactó con el exjugador de equipos como Universidad de Concepción, Colo Colo y Deportes Melipilla, quien además es el exesposo de Faloon Larraguibel.

La respuesta de Jean Paul Pineda por detención de su polola

En conversación con el matinal, el deportista lanzó escuetas palabras. “Agradezco que me hayan contactado, por el momento no me voy a referir. Estoy en schock con el tema, porque llevo poco tiempo con ella”, agregó.

Los detalles de las detenciones del caso “Operativo emprendedores”

La pareja del futbolista es una de las 28 personas detenidas en el marco de la desarticulación de la banda criminal que se dedicaba al robo, blanqueamiento físico, ocultamiento y comercialización de camiones de alto tonelaje y maquinaria pesada.

Tras el proceso de investigación se produjo las detenciones por robo con intimidación, asociación ilícita, lavado de activos, extorsión, entre otros cargos.

Allí, entre el grupo de detenidos se encuentra la pareja de Jean Paul Pineda, Valentina Castro. En este procedimiento se realizaron 41 allanamientos en distintas regiones del país.