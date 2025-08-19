Una inesperada noticia lanzó en exclusiva el matinal de Chilevisión “Contigo en la Mañana” en donde revelaron que lanueva pareja del exfutbolista Jean Paul Pineda fue detenida por asociación criminal vinculadaal robo de autos durante la madrugada.

Según revelaron en el programa de CHV, las detenciones se produjeron durante la noche de este lunes y una joven de 27 años, llamada Valentina Castro Berríos, es una de las implicadas.

“Se venía investigando hace más de tres años se hizo un allanamiento masivo en distintas regiones del país, tomando a 28 personas detenidas. Faltaba una de ellas, la pareja del exfutbolista Jean Paul Pineda”, señalaron en el espacio.

“Hace alrededor de 4 meses que se le vincula al exfutbolista con una mujer rubia y ella es la que está vinculada a esta asociación criminal, a medio día recién se soltarán las imágenes de este operativo”, explicaron.

Detienen a pareja de Jean Paul Pineda

Por su parte, el conductor del espacio Julio César Rodríguez agregó: “Fuentes al interior de la investigación de fiscalía nos dicen que esta persona fue detenida en la casa de Jean Paul Pineda”.

“Porque esta es una familia, padre, madre e hijos y la fuente de fiscalía dicen que detuvieron a toda la organización menos a Valentina, por lo tanto, se hizo un seguimiento y ella es atrapada, detenida en el departamento de Jean Paul Pineda en horas de la noche”.

Agregó que este operativo sería “la más grande que se ha hecho en vehículos robados, recuperando más de 15 camiones que estaban en esta especie de desarmaduría”.