Luego de anotar en las últimas tres fechas, los hinchas cuestionan que sea suplente, con un histórico bicampeón que asegura que le cambia la cara al equipo.

Uno que se transformó en salvador en Universidad de Chile fue Ignacio Vásquez, quien anotó dos tantos para que los azules pudieran empatar 3-3 ante Unión La Calera por la Copa Chile 2026.

El jugador viene marcando cuatro goles en los tres últimos partidos que, para su mala suerte, coinciden en que fue cuando perdió el puesto y volvió a ser suplente, ingresando en los segundos tiempos.

Algo que ya pasó ante O’Higgins por la Liga de Primera, Santiago Wanderers y La Calera, por la Copa Chile, donde muchos se preguntan qué está pasando con el formado en Cobresal que no es titular.

Ignacio Vásquez le cambió la cara a la U para empatar ante La Calera. Foto: Andrés Pina/Photosport

ver también Vásquez salvó a la U ante La Calera: “Metimos ganas y esfuerzo, se me está abriendo el arco”

¿Por qué no es titular Vásquez en U de Chile?

Fue el propio Ignacio Vásquez quien fue consultado por esta inquietud una vez que finalizó el empate de la U contra La Calera, donde fue elegido la figura del partido por sus dos goles.

“Nada. No, no, donde me toque yo voy a responder, tratar de rendir. Me está tocando entrar desde el banco y he hecho creo que cuatro goles, así que nada. A seguir y donde me toque voy a ayudar al equipo”, explicó el volante.

En ese sentido, asegura que sigue trabajando y agradece la confianza para entrar en los segundos tiempos, lo que está ratificando con goles para volver a ser titular.

“Estoy agradecido obviamente con el cuerpo técnico, con mis compañeros, que son los que me dan la confianza para empezar a hacer goles, para empezar a jugar mejor, así que nada, voy a seguir trabajando que todavía queda mucho”, destacó Vásquez.

Ignacio Vásquez sigue llamando la atención como suplente en la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Histórico bicampeón asegura que Vásquez le cambió la cara a la U

Un histórico que habló del tema con Redgol fue el bicampeón César Vaccia, quien asegura que el ingreso de Ignacio Vásquez le cambió la cara a una Universidad de Chile que está perdida.

En ese sentido, apunta que la explosión del atacante es lo que levanta a un plantel que parece dormido y sin ideas en el colectivo, lo que hace complejo asegurar victorias.

“El ingreso de Vásquez lo hizo muy bien, ese rato logramos hacer los dos goles pero no pareciera que es un trabajo de equipo, es una genialidad de un chico que entró inspirado, pero nunca tuvimos el triunfo, nunca tuvimos así como que La Calera sabia que le iban a ganar, nunca pasó eso”, finalizó.

ver también El mayor problema que tiene U de Chile: “Si quiere aspirar a pelear un título, no se pueden dar”

Revisa el compacto de U de Chile vs La Calera: